  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

نصر الله: لدي معلومات أن هناك جهات خارجية وداخلية تدفع لبنان باتجاه حرب أهلية

الخميس 18 مارس 2021 11:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
نصر الله: لدي معلومات أن هناك جهات خارجية وداخلية تدفع لبنان باتجاه حرب أهلية



بيروت/سما/

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، أن لديه معلومات تفيد بأن جهات خارجية وبعض الجهات الداخلية تدفع لبنان باتجاه حرب أهلية.

وقال نصر الله، في كلمة له: إنه "لا يجوز تحت عنوان الأزمة الاقتصادية أو السياسية أن نسمح لأحد بدفع لبنان إلى الحرب"، متابعا: "الأزمة التي نحن فيها لها عدة أسباب، وإذا أردنا أن نعالج سببا واحدا ونتجاهل باقي الأسباب فإن ذلك لن يؤدي إلى نتيجة".

وأوضح أن هناك من يدفع نحو حرب أهلية في لبنان "كما جرى في اليمن والعراق وسوريا وأفغانستان"، لافتا إلى أن "الأمثلة كثيرة من اليمن وسوريا والعراق حول تشغيل المخابرات الأمريكية لداعش والجماعات التكفيرية لتدمير الدول والجيوش، لكي تصبح إسرائيل الملجأ ودرة التاج في هذه المنطقة".


وأكد نصر الله أن "تشكيل الحكومة هي الخطوة الأولى من أجل الوصول إلى الحلول"، مضيفا "لقد قبلنا بحكومة اختصاصيين غير حزبيين، وإذا اتفق الرئيسان (رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري والرئيس اللبناني ميشال عون) الاثنين المقبل على هكذا حكومة فنحن ماضون بذلك".

وأشار إلى أن "حكومة الاختصاصيين إذا لم تحمها القوى السياسية ستسقط".

#حسن نصر الله #لبنان #بيروت #داعش #ميشال عون #ازمة لبنان

الأكثر قراءة اليوم

بن زايد غاضب.. الإمارات توقف استعداداتها لاستضافة قمة بمشاركة إسرائيل وإدارة بايدن

"ماما سامية"... أول رئيسة أفريقية مسلمة ومحجبة (صور)

صحيفة عبرية : الأردن "خرب" زيارة نتنياهو للإمارات بسبب تهميشه له

الشيخ : ‏اجتماع برئاسة الرئيس غدا الجمعة وهذا ما سيتم مناقشته ..

اسعار العملات مقابل الشيكل

اختفاء غواصة روسية تحمل صواريخ كروز قبالة "سواحل إسرائيل"

الشيخ يرد على تصريحات ريفيلين بشأن مشاركة المقدسيين بالانتخابات الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

صة

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

قيادي فتحاوي عن مبدأ الشراكة مع حماس: ماذا جرى عند ساعة الانتخابات؟

صحيفة عبرية: إسرائيل والانتخابات المقبلة.. من ائتلاف برأسين إلى حكومة مسخ!

داخلية غزة تتحدث عن تطورات الحالة الوبائية: كل السيناريوهات قائمة.. وسنتخذ إجراءات أكبر

الرئيس يقرر إقالة القدوة من رئاسة مؤسسة ياسر عرفات وعضوية مجلس أمنائها

اعلان سما رسائل