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أغلى بيتزا في العالم...دفع 600 مليون دولار ثمن وجبة خفيفة

الخميس 18 مارس 2021 08:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
أغلى بيتزا في العالم...دفع 600 مليون دولار ثمن وجبة خفيفة



وكالات

أصبح المبرمج لازلو هانييتش معروفا جيدا في دوائر التشفير بعدما دفع 10 آلاف عملة بيتكوين مقابل الحصول على اثنين من بيتزا "بابا جونز" في مايو/ أيار 2010، وهو التاريخ الذي يحتفل به تحت اسم "يوم بيتزا البيتكوين".

بفضل السعر القياسي الذي بلغته يوم السبت عملة بيتكوين وهو 60 ألف دولار للقطعة الواحدة، فإن قيمة المبلغ الذي دفعه مخزون هانييتش، يعادل أكثر من 600 مليون دولار، حسبما أفاد موقع "بزنس إنسايدر".


تعود قصة البيتزا، عندما طلب هانيتش من زميله المتحمس في منتدى "بيتكوين" قبول عشرة آلاف من العملة الرقمية مقابل منحه اثنتين من البيتزا التي يصنعها "بابا جونز"، حيث قدرت حينها قيمة العملة بحوالي 0.003 دولار لوحدة من هذه العملة. يعني هذا أن البيتزا كلفته 30 دولارًا آنذاك، بحسب بوابة "أرقام" المالية.

العملة المشفرة، التي تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 1.1 تريليون دولار، ارتفعت إلى 3 أمثال سعرها منذ بداية العام، حيث قفزت من قرابة 20 ألف دولار إلى ما يزيد على 60 ألفًا، قبل أن تتراجع قليلا تحت هذا المستوى.

حظيت بيتكوين وهي العملة المشفرة الأكبر والأكثر شهرة في العالم، بدعم أكثر مما كانت عليه في الماضي لأن الشركات ذات الأسماء الكبيرة تؤيدها الآن.


ومع ذلك، لم تكسب رضا الجميع، وانتقد المستثمر الملياردير وارن بافيت، مرارا وتكرارا، البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة باعتبارها "محفوفة بالمخاطر" و"عديمة القيمة". كما هاجمها بيل غيتس، وغيره من المسؤولين الماليين.

أما بالنسبة لهانييتش الذي كان أول من يجري معاملة شراء باستخدام بيتكوين، فمن الواضح أنه لم يشعر بأي ندم في السنوات التي تلت شراء البيتزا، حيث قال في العام الماضي، إن العملة الرقمية كانت "وسيلة لتسخير الجشع".

#بيتزا #بابا جونز #عملة بيتكوين #هانييش

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