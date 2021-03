أغلى بيتزا في العالم...دفع 600 مليون دولار ثمن وجبة خفيفة

أصبح المبرمج لازلو هانييتش معروفا جيدا في دوائر التشفير بعدما دفع 10 آلاف عملة بيتكوين مقابل الحصول على اثنين من بيتزا "بابا جونز" في مايو/ أيار 2010، وهو التاريخ الذي يحتفل به تحت اسم "يوم بيتزا البيتكوين".

بفضل السعر القياسي الذي بلغته يوم السبت عملة بيتكوين وهو 60 ألف دولار للقطعة الواحدة، فإن قيمة المبلغ الذي دفعه مخزون هانييتش، يعادل أكثر من 600 مليون دولار، حسبما أفاد موقع "بزنس إنسايدر".

Laszlo Hanyecz bought two pizzas in 2010 for 10,000 #Bitcoin. The money paid for those two pizzas today is worth $ 610 million! pic.twitter.com/6RHGNMhopS