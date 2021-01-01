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تفاصيل لقاء وزير الخارجية الفلسطيني والمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية

الخميس 18 مارس 2021 08:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل لقاء وزير الخارجية الفلسطيني والمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية



لاهاي /سما/

التقى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والوفد المرافق له، اليوم الخميس، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السيدة فاتو بنسودا في إطار متابعة العمل والتعاون مع المحكمة والمدعية العامة، ومكتبها بعد فتح التحقيق الجنائي في الحالة في فلسطين.

وركز وزير الخارجية خلال لقائه، وفق بيان للخارجية، على أهمية الإسراع في التحقيقات في الجرائم التي ترتكب في أرض دولة فلسطين، بما يضمن تحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم من ابناء الشعب الفلسطيني، تحديدا في ظل تغول منظومة الاستعمار الاسرائيلي على حقوق الانسان للشعب الفلسطيني.

وأعرب عن دعم دولة فلسطين وتأييدها لعمل المحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة وطاقم المحكمة في مواجهة التهديدات لهم وللقيادة الفلسطينية لسيرهم في مسار العدالة الدولية، ومؤسساتها، مؤكداً في ذات الوقت أهمية قيام الدول بتحمل مسؤولياتها في حماية نزاهة واستقلال المحكمة وتوفير كافة الأدوات اللازمة لضمان ممارستها لمهامها المنوطة بها وفق ميثاق روما ومحاربة الإفلات من العقاب.

وفي ختام اللقاء، شدد المالكي على أن دولة فلسطين ستتعاون مع المحكمة، وطواقمها من أجل إنهاء حقبة الإفلات من العقاب، وبدء مسار المساءلة، والمحاسبة.

#الخارجية والمغتربين #رياض المالكي #المحكمة الجنائية الدولية

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