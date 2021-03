ميايكل شاندلير يتوعد حبيب بـ"إفساد سجله الاحترافي"

تحدى البطل السابق لاتحاد "Bellator" للفنون القتالية المختلطة الأمريكي، ميايكل شاندلير، حامل لقب بطل اتحاد "UFC" لوزن ما دون 70 كغم، البطل الروسي المعتزل حبيب نورمحمدوف.

ونقل موقع "MMA Fighting" عن شاندلر قوله: "أعتقد أنه لا يزال لديه عمل غير مكتمل. 29 انتصارا (29-0) سجل غير كاف بالنسبة لحبيب، فهو يريد 30 انتصارا من دون هزائم (30-0)، وينبغي أن يكون هذا هو التحدي الصحيح. لقد تمكن نورمحمدوف من هزيمة غايتجي، وماكغريغور، وبواريه، لقد تغلب على أصحاب المركز الخمسة الأولى، باستثنائي أنا وأوليفيرا.

وأضاف: "أعتقد أن عملي ومسيرتي الماضية في رياضة المصارعة يتحدثان عن نفسهما ... بغض النظر سواء كنت أقاتل من أجل اللقب أم لا، يمكنني أن أظهر أنني أستطيع هزيمة الخصوم بالضربة القاضية. واستطيع مصارعة الأفضل".

