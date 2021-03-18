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ميايكل شاندلير يتوعد حبيب بـ"إفساد سجله الاحترافي"

الخميس 18 مارس 2021 08:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميايكل شاندلير يتوعد حبيب بـ"إفساد سجله الاحترافي"



واشنطن/سما/

تحدى البطل السابق لاتحاد "Bellator" للفنون القتالية المختلطة الأمريكي، ميايكل شاندلير، حامل لقب بطل اتحاد "UFC" لوزن ما دون 70 كغم، البطل الروسي المعتزل حبيب نورمحمدوف.

ونقل موقع "MMA Fighting" عن شاندلر قوله: "أعتقد أنه لا يزال لديه عمل غير مكتمل. 29 انتصارا (29-0) سجل غير كاف بالنسبة لحبيب، فهو يريد 30 انتصارا من دون هزائم (30-0)، وينبغي أن يكون هذا هو التحدي الصحيح. لقد تمكن نورمحمدوف من هزيمة غايتجي، وماكغريغور، وبواريه، لقد تغلب على أصحاب المركز الخمسة الأولى، باستثنائي أنا وأوليفيرا.

وأضاف: "أعتقد أن عملي ومسيرتي الماضية في رياضة المصارعة يتحدثان عن نفسهما ... بغض النظر سواء كنت أقاتل من أجل اللقب أم لا، يمكنني أن أظهر أنني أستطيع هزيمة الخصوم بالضربة القاضية. واستطيع مصارعة الأفضل".

واختتم شاندلر حديثه، قائلا: "أنا المقاتل المثالي الذي سيغري حبيب في حملته لتحقيق (30-0). لكن لدي شك غامض في أن نورمحمدوف سينتهي سجله بـ(29-شاندلير)".


يذكر أن حبيب نورمحمدوف (32 عاما) أعلن اعتزاله بشكل مفاجئ بعد تغلبه على الأمريكي جاستن غايتجي، يوم السبت 24 أكتوبر 2020، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك ضمن دورة "UFC 254"، بعد أن حقق 29 انتصارا من دون أن يتعرض لأي هزيمة.

بينما حقق مايكل شاندلر (34 عاما) 22 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 5 هزائم، واستهل مشواره في "UFC" بالفوز على المقاتل النيوزيلندي دان هوكر بالضربة الفنية القاضية، وتقدم إلى المركز الرابع في التصنيف العالمي لفئة الوزن الخفيف.

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