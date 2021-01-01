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لجنة الانتخابات تصدر تنويهاً مهماً للرأي العام

الخميس 18 مارس 2021 08:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة الانتخابات تصدر تنويهاً مهماً للرأي العام



رام الله /سما/

أصدرت لجنة الانتخابات المركزية، مساء يوم الخميس، تنويهاً مهماً للرأي العام.

وقالت لجنة الانتخابات عبر صفحتها الرسمية (فيسبوك): "صدر في الجريدة الرسمية التنويه التالي بخصوص القرار بقانون رقم ( 1 ) لسنة 2021: “لأسباب فنية ورد خطأ في القرار بقانون رقم ( 1 ) لسنة 2021 بتعديل قرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة، المنشور في العدد ممتاز رقم (23) من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 1312021 فقد سقط سهواً عبارة "إذا كان مرشحاً عن قائمة أو حزب” في نهاية المادة 11 من القرار بقانون بتعديل الفقرة 5 من المادة 39 من القانون الأصلي، ولهذا اقضى التنوية لتدارك الخطأ".

وأضافت: "بناءً عليه أصبح النص على النحو التالي: "5. يرفق مع طلب الترشح صورة عن البرنامج الانتخابي، ونسخة إلكترونية ملونة عن الشعار والرمز الانتخابي، وشهادة عدم محكومية، وكتاباً من ممثل القائمة أو الحزب إذا كان مرشحاً عن قائمة أو حزب".

#لجنة الانتخابات المركزية #قانون الترشح #الترشح للانتخابات #الانتخابات الفلسطينية

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