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اللواء إياد بركات يتفقد سير العمل في مديرية الضابطة الجمركية في محافظة طوباس

الخميس 18 مارس 2021 07:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللواء إياد بركات يتفقد سير العمل في مديرية الضابطة الجمركية في محافظة طوباس



طوباس /سما/

قام قائد جهاز الضابطة الجمركية اللواء/ إياد بركات، اليوم الخميس، بجولة تفقدية لمديرية الضابطة الجمركية في محافظة طوباس؛ وذلك للاطلاع عن كثب على الجهود المبذولة التي يقوم بها منتسبي الجهاز في الميدان، وسير العمل. 

وبدوره قام اللواء/ بركات بتفقد سير العمل لمنتسبي الجهاز على نقاط المحبة المتواجدة على مداخل ومخارج المحافظة. 

وأعطى اللواء/ بركات عدداً من التوجيهات التي تخدم وتصب في تحسين وسير العمل على أكمل وجه. 

وتأتي هذه الجولة للتأكيد على التواصل المستمر بين القيادة والمديريات ولقاء منتسبي الجهاز بكافة رتبهم لرفع المعنويات ونقل الخبرات والالتزام بالتعليمات للوصول إلى أفضل الانجازات التي تصب بخدمة الاقتصاد الوطني وأبناء شعبنا الفلسطيني والصالح العام.

#جهاز الضابطة الجمركية

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