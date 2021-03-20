لجنة الانتخابات المركزية توضح آلية دفع رسوم الترشح

رام الله /سما/

اتفقت لجنة الانتخابات المركزية مع بنك فلسطين على فتح فرع البنك في منطقة الإرسال بمدينة البيرة وفرع حي الرمال في مدينة غزة.

وأوضحت اللجنة في بيان لها اليوم الخميس، أن الفتح سيكون على مدار أيام الأسبوع (باستثناء الجمعة) خلال فترة الترشح لانتخابات المجلس التشريعي 2021، والتي تمتد من 20 وحتى 31 آذار 2021، بما في ذلك يومي السبت 20/3/2021 و27/3/2021.

وبينت اللجنة، أن ذلك يأتي بناء على رسالة كانت لجنة الانتخابات بعثت بها إلى بنك فلسطين أكدت فيها ضرورة فتح فروع للبنك، لتمكين القوائم من دفع رسوم الترشح، في الحساب البنكي المخصص من قبل لجنة الانتخابات المركزية لدى بنك فلسطين، والتي تعتبر شرطاً لقبول الترشح.

يذكر أن باب الترشح للانتخابات التشريعية يُفتح في المقر العام للجنة في مدينة البيرة والمقر الإقليمي في مدينة غزة اعتباراً من صباح يوم 20 آذار الجاري ولمدة 12 يوماً تنتهي مساء الأربعاء 31 من هذا الشهر.