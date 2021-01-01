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داخلية غزة تتحدث عن تطورات الحالة الوبائية: كل السيناريوهات قائمة.. وسنتخذ إجراءات أكبر

الخميس 18 مارس 2021 06:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة تتحدث عن تطورات الحالة الوبائية: كل السيناريوهات قائمة.. وسنتخذ إجراءات أكبر



غزة /سما/

قال الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة إياد البزم، مساء يوم الخميس، إنّ "كل السيناريوهات لدينا قائمة، وإذا استمر منحنى الإصابات بالارتفاع سنتخذ إجراءات أكبر في المرحلة القادمة".

وأضاف البزم في تصريح لاذاعة القدس المحلية، "لا نستطيع الاستمرار بإجراءات التشديد أو التخفيف، ولم نتخذ بعد قراراً بإغلاق أي منشأة، ولكن الأمر مرتبط بالتزام المواطنين".

وأشار إلى أنّ تعليمات وتحذيرات وزارة الصحة جاءت بناءً على تطورات الحالة الوبائية "ارتفاع أعداد الإصابات" بفيروس كورونا.

وتابع: "نجدد الدعوة والمناشدة للمواطنين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، وعلينا الانتباه ونحن ندق ناقوس الخطر في المرحلة الحالية".

وختم البزم حديثه بالقول: "أصدرنا تعليمات بتشديد المتابعة والرقابة على المرافق العامة والمنشآت التي تقدم الخدمة للمواطنين".

#غزة #اياد البزم #وزارة الداخلية #فيروس كورونا #اصابات كورونا #قطاع غزة #اجراءات احترازية

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