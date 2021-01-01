داخلية غزة تتحدث عن تطورات الحالة الوبائية: كل السيناريوهات قائمة.. وسنتخذ إجراءات أكبر

قال الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة إياد البزم، مساء يوم الخميس، إنّ "كل السيناريوهات لدينا قائمة، وإذا استمر منحنى الإصابات بالارتفاع سنتخذ إجراءات أكبر في المرحلة القادمة".
وأضاف البزم في تصريح لاذاعة القدس المحلية، "لا نستطيع الاستمرار بإجراءات التشديد أو التخفيف، ولم نتخذ بعد قراراً بإغلاق أي منشأة، ولكن الأمر مرتبط بالتزام المواطنين".
وأشار إلى أنّ تعليمات وتحذيرات وزارة الصحة جاءت بناءً على تطورات الحالة الوبائية "ارتفاع أعداد الإصابات" بفيروس كورونا.
وتابع: "نجدد الدعوة والمناشدة للمواطنين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، وعلينا الانتباه ونحن ندق ناقوس الخطر في المرحلة الحالية".
وختم البزم حديثه بالقول: "أصدرنا تعليمات بتشديد المتابعة والرقابة على المرافق العامة والمنشآت التي تقدم الخدمة للمواطنين".