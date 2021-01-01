  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

حلا الترك تسجن والدتها والأخيرة تبكي..فيديو

الخميس 18 مارس 2021 06:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
حلا الترك تسجن والدتها والأخيرة تبكي..فيديو



المنامة /سما/

    
قررت محكمة بحرينية حبس منى السابر، طليقة المنتج البحريني محمد الترك، مدة سنة مع النفاذ، وذلك نتيجة التقاضي بينها وبين ابنتها الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، بشأن مبلغ مالي قيمته 200 ألف دينار بحريني. ونشرت السابر، مقطع فيديو عبر حسابها في موقع «إنستجرام»، أكدت فيه أن الحكم صدر بشكل نهائي ولا بد من تنفيذه، مبينة أنه ليس أمامها سوى تقديم التماس للمحكمة لتغيير الحكم.

وأشارت والدة حلا الترك، إلى أنها ستقدم أحكاماً بديلة للمحكمة على أمل أن يتم الأخذ بها كونها حاضنة لطفل ما زال في المدرسة ويحتاج لرعايتها. وتابعت أنها «كانت تنتظر حكماً مختلفاً عما صدر إلا أنها صدمت، وأن السبب في ذلك يعود إلى شهادة ابنتها الفنانة حلا الترك ضدها في المحكمة».


وانهارت السابر، وهي تعلن صدور حكم الاستئناف بسجنها لمدة عام مع النفاذ. وقالت: «كنت أتمنى على ابنتي أن تقف وقفة حق، وأقول لها شكراً حلا على الهدية اللي أهديتني إياها بعيد الأم، وغداً عندما تتزوجين وتنجبين أولاداً ستعرفين قيمة الأم، أقول لك يا حلا شكراً كثيراً». وأضافت: «صدر حكم أول واستأنفت، واليوم صدر نفس الحكم في الاستئناف، لم يغير شيئاً من الحكم».


وقالت إنها لم تكن تتوقع أن تأتي ابنتها حلا الترك وتشهد في المحكمة ضدها، وختمت بتوجيه رسالة إلى ابنتها: «أنا أعلم أن حلا عندها علم بالحكم، وأنا لم أكن أتوقع في المحكمة أن تقف ابنتي ضدي».
وكانت قضية منى السابر، وابنتها حلا الترك، قد شغلت الرأي العام في الآونة الأخيرة بعدما نشرت الأولى مقطع فيديو بكت فيه بسبب مقاضاة ابنتها لها.

#حلا الترك #الفنانة البحرينية حلا الترك #منى السابر #محمد الترك #تفاصيل سجن حلا الترك لوالدتها #سجن منى السابر #فيديو بكاء والدة حلا الترك

الأكثر قراءة اليوم

الرجوب يتحدث عن القائمة المشتركة: لن تنجح الانتخابات دون اتفاق فتحاوي حمساوي!

بن زايد غاضب.. الإمارات توقف استعداداتها لاستضافة قمة بمشاركة إسرائيل وإدارة بايدن

سبب وفاة ريم غزالي نجمة ستار أكاديمي زوجة نبيل بن ناصر - السيرة الذاتية

صحيفة عبرية : الأردن "خرب" زيارة نتنياهو للإمارات بسبب تهميشه له

الشيخ : ‏اجتماع برئاسة الرئيس غدا الجمعة وهذا ما سيتم مناقشته ..

اسعار العملات مقابل الشيكل

أمهلتها 30 يوما للرد .. إسرائيل تتسلم رسالة من الجنائية الدولية حول جرائم الحرب بغزة

الأخبار الرئيسية

داخلية غزة تتحدث عن تطورات الحالة الوبائية: كل السيناريوهات قائمة.. وسنتخذ إجراءات أكبر

الرئيس يقرر إقالة القدوة من رئاسة مؤسسة ياسر عرفات وعضوية مجلس أمنائها

الصحة بغزة توجه رسالة هامة للمواطنين: لسنا بعيدين عن دائرة الخطر والايام القادمة ستكون حاسمة!

"لا يوجد شعب فلسطيني".. وزير اسرائيلي يهاجم الاسلام: "دين عنف وإرهاب" ومنصور عباس يعقب

-----

الشيخ يرد على تصريحات ريفيلين بشأن مشاركة المقدسيين بالانتخابات الفلسطينية

اعلان سما رسائل