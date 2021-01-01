الصحة تُخصص المستشفى الميداني في البيرة لحالات "كورونا" الطارئة

رام الله /سما/

أوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، أنّه سيتم تخصيص المستشفى الميداني بالبيرة، لأجل الحالات المصابة بفيروس كورونا الطارئة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة الصحة مي الكيلة، برئيس بلدية البيرة عزام إسماعيل، لمتابعة التجهيزات فيما يخص المستشفى الميداني المنوي إقامته في المدينة.

وقالت الوزيرة: "إنّ المستشفى الميداني سيتسع لنحو 150 سريرًا، بحيث يتم تجهيزه بـ 50 سرير بشكل عاجل، وسيخصص لعلاج الحالات الطارئة من مرضى "كورونا".

وأجرت الكيلة، زيارة إلى المكان المخصص لإقامة المستشفى الميداني في منتزه بلدية البيرة، للاطلاع على سير العمل في الترتيب والتجهيز له، وفق بيان لها.

وأثنت على جهود البلدية في "دعم ومساندة القطاع الصحي، وحرصها على تجهيز المستشفى بأسرع وقت ممكن".