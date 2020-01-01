  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

منظمة الصحة تحذر من بؤرة أوروبية "خطيرة" لكورونا

الخميس 18 مارس 2021 06:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
منظمة الصحة تحذر من بؤرة أوروبية "خطيرة" لكورونا



القدس المحتلة /سما/

أعربت منظمة الصحة العالمية، الخميس، عن "قلقها بشكل خاص" حيال تفشي كوفيد-19 في البلقان ووسط أوروبا، مشيرة إلى أن الوفيات والحالات التي تستدعي النقل إلى المستشفيات في المنطقتين تعد الأعلى على مستوى العالم.

كما أشار مكتب منظمة الصحة العالمية في أوروبا إلى أن الوضع يعد "الأخطر" في المناطق، التي نجحت في "السيطرة على المرض في الأشهر الستة الأولى من 2020"

وقالت مديرة الطوارئ في مكتب منظمة الصحة العالمية في أوروبا كاثرين سمولوود للصحفيين: "نشعر بقلق بشكل خاص حيال الوضع الوبائي في البلقان كما في العديد من الدول الأخرى في أنحاء وسط أوروبا".

ويشمل مكتب منظمة الصحة في أوروبا 53 بلدا ومنطقة ويضم روسيا وعدة دول في منطقة آسيا الوسطى.

وقال المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا هانس كلوغه إطلاق لقاحات كوفيد-19 لم يكن كافيا بعد للحد من تفشي الفيروس في أنحاء المنطقة.

وذكر: "يتواصل الاتجاه في ازدياد الحالات وينتقل شرقا".

وتابع: "شهدنا الآن ثلاثة أسابيع متتالية من ازدياد الإصابات بكوفيد-19"، مضيفا أنه تم تسجيل أكثر من 1,2 مليون إصابة جديدة الأسبوع الماضي في منطقة أوروبا بحسب تصنيف منظمة الصحة.

وعلى الرغم من فرض تدابير الإغلاق الجزئي أو الكامل في العديد من الدول حول أوروبا، قال كلوغه إن بعضها بدأ إلغاء القيود على أساس الافتراض بأن ازدياد التطعيم "سيؤدي فورا إلى تحسن الوضع الوبائي".

وأضاف "لا يزال من المبكر جدا وضع فرضيات كهذه".

لكنه شدد على أن اللقاحات ستوفر مخرجا من الوباء في نهاية المطاف، وقال: "اللقاحات تفيد وستسمح في النهاية بالعودة إلى وضع طبيعي جديد".

#منظمة الصحة العالمية #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

فيديو:دحلان يتحدث عن الانتخابات وعلاقاته الدولية والاقليمية: أبو مازن لن يكون المرشح الوحيد للرئاسة

الرجوب يتحدث عن القائمة المشتركة: لن تنجح الانتخابات دون اتفاق فتحاوي حمساوي!

بن زايد غاضب.. الإمارات توقف استعداداتها لاستضافة قمة بمشاركة إسرائيل وإدارة بايدن

حركة حماس تكشف تفاصيل جديدة عن مشاركتها في الانتخابات: هذا خيارنا المفضل!

سبب وفاة ريم غزالي نجمة ستار أكاديمي زوجة نبيل بن ناصر - السيرة الذاتية

صحيفة عبرية : الأردن "خرب" زيارة نتنياهو للإمارات بسبب تهميشه له

الشيخ : ‏اجتماع برئاسة الرئيس غدا الجمعة وهذا ما سيتم مناقشته ..

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة توجه رسالة هامة للمواطنين: لسنا بعيدين عن دائرة الخطر والايام القادمة ستكون حاسمة!

"لا يوجد شعب فلسطيني".. وزير اسرائيلي يهاجم الاسلام: "دين عنف وإرهاب" ومنصور عباس يعقب

-----

الشيخ يرد على تصريحات ريفيلين بشأن مشاركة المقدسيين بالانتخابات الفلسطينية

وزيرة الصحة: 18 وفاة و2311 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2112 حالة تعافٍ

الصحة بغزة تحذر المواطنين وتدعوهم لعدم الخروج من المنازل الا للضرورة

اعلان سما رسائل