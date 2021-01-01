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50 مليون دولار منحة الصناديق العربية والاسلامية لفلسطين..

الخميس 18 مارس 2021 06:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
50 مليون دولار منحة الصناديق العربية والاسلامية لفلسطين..



رام الله /سما/

 ثمن رئيس الوزراء محمد اشتية المنحة المالية المقدمة من الصناديق العربية والإسلامية بقيمة 50 مليون دولار لدعم المشاريع التنموية والتطويرية في الضفة وغزة والقدس لهذا العام.

وسيتم اعتماد المرحلة الأولى من هذه المشاريع بقيمة 10 مليون دولار، وفق بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء اليوم الخميس، لصالح إنشاء وتوسعة عدد من المدارس في الضفة وقطاع غزة، إضافة إلى مشروعي تجهيز وتأثيث مستشفى الولادة بمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، ومشروع اعمار وترميم العقارات السكنية والمباني العامة والتجارية في مدينة القدس، على ان يتم تخصيص المبلغ المتبقي من المنحة لدعم مشاريع القطاعات التنموية المختلفة قبل نهاية شهر تموز من هذا العام.

وتشمل هذه المشاريع بناء مدرسة جديدة في قباطية، وإضافة طابق ثاني واعمال خارجية لمدرسة كفر لاقف الثانوية المختلطة، وبناء مدرسة جديدة في بيتللو، وبناء مدرسة جديدة ثانوية في يطا (مدرسة حيلة)، وتشطيب طابق واعمال خارجية وصيانة لمدرسة الكوم الأساسية (تجمع الكوم)، وانشاء مدرسة في القرية البدوية للذكور في شمال غزة، وانشاء مدرسة في خربة العدس في رفح.

هذا بالإضافة الى اعتماد مبلغ 10 مليون دولار لصالح دعم مشاريع الاسكان في مدينة القدس الشريف، وذلك امتداداً لاتفاقية القرض التي وقعت سابقا مع السادة البنك الإسلامي للتنمية/جدة بصفته مديرا لمنحة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #الصناديق العربية والإسلامية #الاراضي الفلسطينية #قطاع غزة #الضفة الغربية

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