اسرائيل تعلن انتهاء المرحلة الأولى بتطعيم 105 الآف عامل فلسطيني

القدس المحتلة /سما/

اعلنت اسرائيل اليوم انتهاء المرحلة الأولى من حملة تطعيم العمال الفلسطينيين، التي انطلقت قبل حوالي أسبوعين.

واضافت المواقع العبرية أن الحملة وصلت الى خط النهاية وتكللت بالنجاح الكبير نظرًا للاستجابة العالية من قبل العمال.

ووفقا للقناة السابعة، فمنذ انطلاق الحملة وحتى اليوم (الخميس) تلقى ما يزيد عن 105 ألف عاملا فلسطينيا من حملة تصاريح العمل في إسرائيل وفي المستوطنات التطعيم داخل التجمعات الثمانية التي افتتحت في المعابر.

ووفقا لبرنامج الحملة فانه وبعد حوالي أسبوعين (04/04) مع بداية المرحلة الأخيرة من الحملة، سيعاد افتتاح مجمعات التطعيم من أجل تلقي جرعة اللقاح الثانية، حسب الاستدعاء الذي استلمه العمال عند تلقي جرعة اللقاح الأولى.

ونقلت القناة السابعة عما يسمى رئيس الإدارة المدنية للاحتلال قوله "على مدار الأسبوعين الأخيرين تم العمل على إنجاح حملة التطعيمات للعمال الفلسطينيين حيث تم تطعيم اكثر من 105 ألف عامل فلسطيني. ونشكر العمال على استجابتهم لجهة الحد من تفشي فيروس كورونا في المنطقة".