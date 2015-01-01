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اختفاء غواصة روسية تحمل صواريخ كروز قبالة "سواحل إسرائيل"

الخميس 18 مارس 2021 06:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
اختفاء غواصة روسية تحمل صواريخ كروز قبالة "سواحل إسرائيل"



القدس المحتلة /سما/

نقل موقع "روتير نت" الإسرائيلي، عن تقرير أجنبي، أن غواصة ROSTOV-NA-DONU التي ضغطت البريطانيين قبل شهر، وعبرت مضيق جبل طارق قبل أسبوع، اختفت أمس الأربعاء من المراقبة الأميركية قبالة "السواحل الاسرائيلية" على البحر الابيض المتوسط، مضيفةً "تجري حالياً عمليات بحث عنها من قبل سفن حربية أميركية وإسرائيلية".

ورافقت الغواصة قاطرة "البروفوسور مورو" وقضت الشهر الماضي قبالة سواحل إنجلترا.

يشار إلى أن الغواصة من طراز KILO وتحمل 4 صواريخ مجنحة (كروز) زنة الرأس الحربي يصل إلى 500 كجم وشاركت في قصف قوات داعش عام 2015.

#اسرائيل #غواصة روسية #السواحل الاسرائيلية #البحر الابيض المتوسط

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