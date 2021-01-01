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الحريري بعد الاجتماع بالرئيس ميشال عون : يوجد "تغيير الآن"

الخميس 18 مارس 2021 06:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحريري بعد الاجتماع بالرئيس ميشال عون : يوجد "تغيير الآن"



بيروت /سما/


قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري بعد اجتماعه بالرئيس ميشال عون، إن الأولوية هي تشكيل الحكومة لوقف الانهيار الاقتصادي واستئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف في مؤتمر صحفي أنه "يوجد تغيير الآن"، مؤكدا أنه بحث مع الرئيس كيفية استعادة ثقة المجتمع الدولي.

وأشار إلى أن "الهدف الأساسي من أي حكومة هي وقف الانهيار الذي نواجهه اليوم" والمضي قدما لوقف الانهيار مع صندوق النقد واستعادة ثقة المجتمع الدولي.

ولفت الحريري إلى أنه سيجتمع مع عون مجددا لبحث الأسماء التي قدمها "قبل أسابيع" للحكومة، لكن إذا لم يكن بمقدور عون الموافقة عليها فإنه عندئذ سيدعو لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

ويأتي اجتماع الخميس بعدما دعا الرئيس عون رئيس الوزراء المكلف، أمس الأربعاء، إلى "تشكيل حكومة جديدة على الفور أو إفساح الطريق لآخر يستطيع ذلك".

#سعد الحريري #لبنان #ميشال عون

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