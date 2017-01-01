زاخاروفا: يجب أن تكون القدس عاصمة لدولتي إسرائيل وفلسطين المستقلتين

موسكو/سما/

أكدت وزارة الخارجية الروسية ضرورة أن تكون القدس عاصمة لدولتي إسرائيل وفلسطين المستقلتين.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس، تعليقا على فتح جمهورية كوسوفو يوم 14 مارس سفارة لها في المدينة المقدسة، إن هذه الخطوة تتناقض مع القرار رقم 1244 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وصرحت زاخاروفا: "في هذا السياق نود أن نؤكد موقف روسيا المبدئي حول القدس والذي لا يزال ثابتا ويكمن في أن هذه المدينة يجب أن تصبح عاصمة لدولتي فلسطين وإسرائيل المستقلتين".

وشددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية على ضرورة أن تكون القدس منفتحة على أتباع الديانات التوحيدية الثلاث، في إشارة إلى اليهودية والمسيحية والإسلام.

ونقل عدد من الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة سفاراتها في إسرائيل إلى القدس بعد أن أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في ديسمبر 2017 اعترافها بالمدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل.