ليبرمان يشن هجوما على نتنياهو: سيخلق فوضى إذا خسر الانتخابات

القدس المحتلة /سما/

هاجم رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان، بشدة الخميس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وادعى أنه مهتم بتعطيل نتائج الانتخابات بطريقة تخدمه.



وقال ليبرمان خلال مقابلة مع موقع "والا" العبري، إن السيناريو الذي قد يحدث أن ينفذ أنصار نتنياهو هو نفسه ما حدث في واشنطن في 6 يناير عندما اقتحم أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مجمع مجلسي الشيوخ والنواب وقاموا بأعمال شغب.



وأعرب عن خشيته من أن تقوم لجنة الانتخابات المركزية بتزوير الانتخابات النتائج.

وأضاف أن رئيس حزب إسرائيل بيتنا أن نتنياهو سيتصرف كما فعل في الانتخابات الأخيرة التي أصدر بعدها قرارا بمعارضة النتائج التي أعلنتها لجنة الانتخابات المركزية.



وطالب ليبرمان بتعزيز الأمن داخل الكنيست وفي أماكن فرز الأصوات وأيضًا خارج الكنيست، وربما بالقرب من الكنيست.



وأكد أن خسارة نتناهو الانتخابات هي ببساطة خلق فوضى كاملة في إسرائيل.