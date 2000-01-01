  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

سامية صلوحي أول رئيسة إفريقية مسلمة ومحجبة

الخميس 18 مارس 2021 05:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
سامية صلوحي أول رئيسة إفريقية مسلمة ومحجبة



دودوما/سما/

تجه كل الأنظار الآن إلى، سامية حسن صلوحي، نائب رئيس تنزانيا الراحل، جون ماجوفولي، التي ستصبح أول رئيسة إفريقية مسلمة ومحجبة.


ووفقا لدستور تنزانيا، فإن نائب الرئيس يتولى إدارة البلاد، في حالة شغور منصب الرئيس بسبب الوفاة أو الصحة البدنية أو العقلية للرئيس.

وقالت صلوحي، أمس الأربعاء، في كلمة إلى الشعب: "أعزائي التنزانيين، يحزني أن أبلغكم أن اليوم الموافق 17 مارس 2021 وحوالي السادسة مساء، فقدنا زعيمنا الشجاع، الرئيس جون ماجوفولي، في مستشفى مزينا حيث كان يخضع للعلاج".

ونستعرض في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن أول رئيسة لدولة إفريقية مسلمة ومحجبة.

- ولدت في 27 يناير 1960 بمنطقة زنجبار التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، وتبلغ نسبة المسلمين فيها حوالي 99%.

- تشغل منصب نائب الرئيس منذ عام 2015.

- كانت وزيرة دولة في مكتب نائب الرئيس.

- مثلت تنزانيا في معظم الاجتماعات الدولية.

- مثلت تنزانيا في جميع اجتماعات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي، ومجموعة شرق إفريقيا التي تعقد خارج تنزانيا.

- عملت في السياسة منذ عام 2000، وتم انتخابها لأول مرة كعضو في مجلس النواب في زنجبار عن مقعد خاص في عام 2000.

- عينت وزيرة من قبل الرئيس الزنجباري آنذاك أماني عبيد كرومي.

- تم انتخابها لعضوية الجمعية الوطنية بعد فوز ساحق في عام 2010.

- انضمت إلى مجلس الوزراء عام 2014.

- في نفس العام، تم انتخابها رئيسة للهيئة المكلفة بصياغة الدستور الجديد للبلاد.

- اختارها الرئيس ماجوفولي، لمنصب نائب الرئيس قبل الانتخابات العامة في البلاد لعام 2015، وأعيد انتخابها في عام 2020.

- متزوجة من حافظ أمير، وهو مسؤول متقاعد في قطاع الزراعة، ولديها ثلاثة أبناء بنات، أشهرهن ابنتها موانو حافظ أمير، فهي الوحيدة في العائلة التي اتبعت خطى والدتها سياسيا.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات التنزانية قالت إن سبب وفاة رئيس البلاد، جون ماجوفولي، هو معاناته من مشاكل في القلب، نافية بذلك التقارير التي تحدثت أن سبب وفاته هي إصابته بفيروس كورونا.

#سامية صلوحي #سامية حسن صلوحي #تنزانية

الأكثر قراءة اليوم

فيديو:دحلان يتحدث عن الانتخابات وعلاقاته الدولية والاقليمية: أبو مازن لن يكون المرشح الوحيد للرئاسة

الرجوب يتحدث عن القائمة المشتركة: لن تنجح الانتخابات دون اتفاق فتحاوي حمساوي!

بن زايد غاضب.. الإمارات توقف استعداداتها لاستضافة قمة بمشاركة إسرائيل وإدارة بايدن

حركة حماس تكشف تفاصيل جديدة عن مشاركتها في الانتخابات: هذا خيارنا المفضل!

سبب وفاة ريم غزالي نجمة ستار أكاديمي زوجة نبيل بن ناصر - السيرة الذاتية

صحيفة عبرية : الأردن "خرب" زيارة نتنياهو للإمارات بسبب تهميشه له

الشيخ : ‏اجتماع برئاسة الرئيس غدا الجمعة وهذا ما سيتم مناقشته ..

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة توجه رسالة هامة للمواطنين: لسنا بعيدين عن دائرة الخطر والايام القادمة ستكون حاسمة!

"لا يوجد شعب فلسطيني".. وزير اسرائيلي يهاجم الاسلام: "دين عنف وإرهاب" ومنصور عباس يعقب

-----

الشيخ يرد على تصريحات ريفيلين بشأن مشاركة المقدسيين بالانتخابات الفلسطينية

وزيرة الصحة: 18 وفاة و2311 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2112 حالة تعافٍ

الصحة بغزة تحذر المواطنين وتدعوهم لعدم الخروج من المنازل الا للضرورة

اعلان سما رسائل