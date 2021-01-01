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"هنية" يستقبل مدير مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة

الخميس 18 مارس 2021 05:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
"هنية" يستقبل مدير مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة



غزة /سما/

 استقبل عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، اغناسيو غارسيا مدير مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، وقدم هنية الشكر للجنة الدولية للصليب الأحمر على الدعم الذي تقدمه للشعب الفلسطيني، ورعاية الأنشطة والبطولات الرياضية لذوي الإعاقة، وأكد أن هذا الدعم يساهم في الارتقاء بمستوى رياضة ذوي الإعاقة، ويعزز المستوى المتقدم الذي يقدمه الرياضيون ذوي الإعاقة في البطولات الخارجية، وتحدث عن ما يقدمه المجلس الأعلى من رعاية لألعاب ذوي الإعاقة، وتوفير المواءمة في الصالات الرياضية لاستقبالهم، ودعا لتقديم المزيد من الدعم الدولي ومن الصليب الأحمر لهذه الفئة.

واصطحب هنية الضيف غارسيا في جولة على صالة كمال الأجسام واللياقة البدنية والمعهد الوطني لإعداد القادة الرياضيين.

و أكد اوغناسيو غارسيا أهمية احتضان ذوي الإعاقة في النشاط الرياضي، وتطوير مهاراتهم ودمجهم في المجتمع، وقال إن ما يقدمه الصليب الأحمر يعالج جانبا في خدمة هذه الشريحة، مشيدا بالخدمات التي يقدمها المجلس الأعلى للرياضة في تطوير المنشٱت ورعاية النشاط الرياضي، وأشار إلى استمرار الرعاية المقدمة من الصليب الأحمر والعمل على تطوير الخدمات المقدمة للرياضيين من هذه الفئة.  

وشارك  هنية وغارسيا  ضمن الزيارة في تتويج فريق غزة العزة - نادي الجزيرة بكأس بطولة الربيع التنشيطية لكرة القدم - البتر ٢٠٢١، عقب فوزه على. فريق الوسطى - جمعية دير البلح للتأهيل في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد فلسطين بغزة.

حيث أقيمت البطولة برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع مركز الأطراف الصناعية - بلدية غزة.

#عبد السلام هنية

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