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لجنة الانتخابات ترحب بتوقيع الفصائل على ميثاق الشرف حول الانتخابات

الخميس 18 مارس 2021 05:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة الانتخابات ترحب بتوقيع الفصائل على ميثاق الشرف حول الانتخابات



رام الله /سما/

رحبت لجنة الانتخابات المركزية بتوقيع الفصائل الوطنية المشاركة في الإنتخابات الفلسطينية خلال لقاءاتها في القاهرة على ميثاق شرف يؤكد حرصها على سير العملية الإنتخابية بكافة مراحلها بشفافية ونزاهة.

وأكدت اللجنة في تصريح لها على أهمية الميثاق المستمد من قانون الانتخابات والذي يدعو للتنافس الشريف بين القوائم المتنافسة بما يخدم ويعزز الوحدة الوطنية والمصلحة العامة وصون حق المواطن في اختيار من يمثله مع الإلتزام بالقانون الإنتخابي والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه لتنظيم سير العملية الانتخابية.

وذكرت اللجنة أن المدير التنفيذي هشام كحيل شارك في لقاءات القاهرة ممثلاً عن اللجنة وقدم للمجتمعين تقريراً حول سير الإعداد للإنتخابات التشريعية، مؤكداً حرص اللجنة على ضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة عالية تعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني.

#لجنة الانتخابات المركزية #الفصائل الفلسطينية

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