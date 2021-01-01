  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس تحذر من المآلات الخطيرة للمخططات الصهيونية التي تستهدف مدينة القدس

الخميس 18 مارس 2021 05:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تحذر من المآلات الخطيرة للمخططات الصهيونية التي تستهدف مدينة القدس



غزة /سما/

قالت حركة "حماس" إنها تنظر بخطورة بالغة إلى قرارات الاحتلال بإخلاء منازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، ومصادقة بلدية ‏الاحتلال على إنشاء موقع يتضمن نصبًا تذكاريًا للجنود الصهاينة في قلب الحيّ، مؤكدة أن جرائم الاحتلال لن تمرّ وشعبنا لن يستسلم.

وذكرت "حماس" في بيان لها أن ذلك "يعني طرد وتهجير عشرات العائلات الفلسطينية، كجزء من ‏مخطط استيطاني شامل في الحي المقدسي، بالتزامن مع تهديدات بهدم العشرات من المنازل في حي البستان ببلدة سلوان، وتسارع وتيرة الاستيطان الشرسة التي ‏تنهش مدينة القدس بهدف إحكام المخطط التهويدي".

وأضافت أن تصاعد وتيرة الاستيطان في المدينة المقدسة وتهجير السكان من منازلهم في الأحياء المجاورة للمسجد الأقصى المبارك يأتي ضمن مخطط استيطاني صهيوني خبيث يستهدف استئصال كل ما هو فلسطيني في محاولة لتغيير الهوية الفلسطينية العربية الإسلامية للمدينة المقدسة.

ووجهت تحية الإجلال والاعتزاز لأبناء شعبنا المرابط في مدينة القدس المحتلة، وأهالي حي الشيخ جراح، القابضين على الجمر، والذين يواجهون الإرهاب الصهيوني ‏بصدورهم العارية، داعية إياهم إلى التكاتف والتلاحم والثبات في منازلهم، في مواجهة مخطط التطهير العرقي، وإفراغ المدينة من أهلها الأصليين.‏

كما دعت أبناء شعبنا، خاصة في القدس والضفة والأراضي المحتلة عام 48، إلى تعزيز رباطهم وتواجدهم في المسجد الأقصى المبارك، والمنازل المهددة بالهدم، والتصدّي لقوات الاحتلال الصهيونية وبكل قوة.

وحذرت من المآلات الخطيرة للمخططات الصهيونية التي تستهدف مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك، وأهدافها وغاياتها الخبيثة، والتي لاقت الدعم من ‏الإدارات الأمريكية المتعاقبة.‏

وطالبت السلطة الفلسطينية بوقف التعويل والرهان على الإدارة الأمريكية، والوقوف بجدية ‏أمام ما يحاك من مخططات ضد مدينة القدس المحتلة والمسجد ‏الأقصى المبارك، وتوفير سبل دعم وتعزيز صمود وثبات أهلنا ‏المقدسيين، وعلى وجه الخصوص الأحياء المهددة بالتهويد وهدم المنازل.‏

واستهجنت غياب مواقف الأنظمة العربية والإسلامية تجاه مخططات التهجير الجديدة التي ينفذها الاحتلال الصهيوني ضد أبناء شعبنا في مدينة القدس، و‏نرى أن هذا مردّه اتفاقيات التطبيع بين بعض الأنظمة ‏العربية والكيان الغاصب، التي أصابت الموقف والقرار العربي تجاه قضية فلسطين في مقتل، وشجعت الاحتلال على جرائمه.‏

كما طالبت جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والبرلمانات العربية والإسلامية، بالوقوف عند مسؤولياتهم وتكثيف اهتماماتهم تجاه قضية فلسطين ‏المركزية، ووضع ‏مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك على سلّم أولوياتهم في الدعم والإسناد بكل أشكاله.

وطالبت "حماس"، الاتحاد الأوربي، والمجتمع الدولي، بالضغط على حكومة الاحتلال الصهيوني للتراجع عن مخططات التهجير والهدم في أحياء مدينة القدس، ‏ووقف التغول الاستيطاني في أرضنا المحتلة.‏

ودعت، الأمة العربية والإسلامية إلى استنهاض هممها وتوحيد طاقاتها وتوجيه بوصلتها تجاه فلسطين، والشروع بتجنيد كل قواهم وأنشطتهم؛ دفاعًا عن أولى القبلتين، وثالث المسجدين، بوابة الأرض إلى السماء.‏

كما دعت، المؤسسات الإعلامية العربية والدولية لأن تكون قضية فلسطين ومدينة القدس المحتلة، ‏والمسجد الأقصى المبارك، على رأس أجنداتها الإعلامية يوميًا، والحفاظ على ذاكرة الأجيال بأنها أرض فلسطينية عربية إسلامية غير خاضعة للمساومة والابتزاز، وواجب تحريرها على كل فرد فينا.

#حركة حماس #الشيخ جراح #سلطات الاحتلال #هدم منازل #إخلاء منازل الفلسطينيين

الأكثر قراءة اليوم

فيديو:دحلان يتحدث عن الانتخابات وعلاقاته الدولية والاقليمية: أبو مازن لن يكون المرشح الوحيد للرئاسة

الرجوب يتحدث عن القائمة المشتركة: لن تنجح الانتخابات دون اتفاق فتحاوي حمساوي!

بن زايد غاضب.. الإمارات توقف استعداداتها لاستضافة قمة بمشاركة إسرائيل وإدارة بايدن

حركة حماس تكشف تفاصيل جديدة عن مشاركتها في الانتخابات: هذا خيارنا المفضل!

سبب وفاة ريم غزالي نجمة ستار أكاديمي زوجة نبيل بن ناصر - السيرة الذاتية

صحيفة عبرية : الأردن "خرب" زيارة نتنياهو للإمارات بسبب تهميشه له

الشيخ : ‏اجتماع برئاسة الرئيس غدا الجمعة وهذا ما سيتم مناقشته ..

الأخبار الرئيسية

"لا يوجد شعب فلسطيني".. وزير اسرائيلي يهاجم الاسلام: "دين عنف وإرهاب" ومنصور عباس يعقب

-----

الشيخ يرد على تصريحات ريفيلين بشأن مشاركة المقدسيين بالانتخابات الفلسطينية

وزيرة الصحة: 18 وفاة و2311 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2112 حالة تعافٍ

الصحة بغزة تحذر المواطنين وتدعوهم لعدم الخروج من المنازل الا للضرورة

صحيفة عبرية : الأردن "خرب" زيارة نتنياهو للإمارات بسبب تهميشه له

اعلان سما رسائل