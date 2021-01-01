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أبو سيف يبحث مع ممثل جمهورية لتوانيا التعاون الثقافي

الخميس 18 مارس 2021 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو سيف يبحث مع ممثل جمهورية لتوانيا التعاون الثقافي



رام الله /سما/

بحث وزير الثقافة عاطف أبو سيف مع رئيس مكتب تمثيل جمهورية لتوانيا بيرتاس فينيسكايتيس آفاق التعاون الثقافي بين البلدين.

وأكد أبو سيف خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه بمدينة البيرة ظهر اليوم الخميس، سعي فلسطين إلى تعميق علاقاتها الثقافية مع بلدان العالم لتعريفها بثقافة شعبنا ومنجزه الإبداعي والفكري ومساهمته الكبيرة في الثقافة الكونية.

وتطرق الطرفان للتعاون المزمع ضمن احتفالات فلسطين ببيت لحم عاصمة للثقافة العربية واحتفالات لتوانيا بـ"كوناس" عاصمة للثقافة الأوروبية.

وأكد الطرفان أهمية تنظيم فعاليات مشتركة لتعميق الفهم الشعبي لثقافة البلدين.

ووضع أبو سيف الضيف بصورة انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني عامة وبحق القطاع الثقافي خاصة وما تتعرض له العاصمة القدس والمؤسسات الثقافية العاملة هناك.

وقالت وزارة الثقافة كانت بلدية الخليل وبلدية كوناس وبلدية بيت ساحور وبلدية يوتينا وقعت اتفاقيات توأمة، كما يتم العمل على تشكيل لجنة صداقة برلمانية مع جمهورية لتوانيا، وفقا للبيان الصادر عن وزارة الثقافة.

#وزارة الثقافة #عاطف ابو سيف

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