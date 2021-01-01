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مكتب منطقة رام الله والبيرة في لجنة الانتخابات المركزية يلتقي ممثلي الفصائل

الخميس 18 مارس 2021 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
مكتب منطقة رام الله والبيرة في لجنة الانتخابات المركزية يلتقي ممثلي الفصائل



رام الله /سما/

نظم مكتب منطقة رام الله والبيرة الانتخابية في لجنة الانتخابات المركزية اليوم الخميس، لقاءً مع ممثلي الفصائل على مستوى مكتب المنطقة.

وحضر الاجتماع ممثلو الفصائل المعتمدون لدى مكتب المنطقة والذين يمثلون التنظيمات المختلفة لدى لجنة الانتخابات المركزية.

وتم خلال اللقاء، وفق بيان للجنة الانتخابات، شرح إجراءات الترشح للقوائم الانتخابية للانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في الثاني والعشرين من أيار المقبل. كما ناقش اللقاء إجراءات اعتماد وكلاء القوائم الانتخابية، وبعض المعلومات الانتخابية التي تهم القوائم.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تعاون لجنة الانتخابات ومكاتبها في المناطق الانتخابية مع شركاء العملية الانتخابية في إطار الاستعدادات لإجراء الانتخابات التشريعية.

#لجنة الانتخابات المركزية #الفصائل الفلسطينية

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