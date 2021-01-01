منصور: المجموعة العربية في الأمم المتحدة تجتمع اليوم مع رئيس مجلس الأمن لبحث تفعيل الرباعية الدولية

نيويورك /سما/

تعقد المجموعة العربية في الأمم المتحدة اليوم الخميس، اجتماعاً مع رئيس مجلس الأمن الحالي لهذا الشهر، مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ضمن المشاورات الجارية لتفعيل الرباعية الدولية، حسبما أكد مندوب فلسطين الدائم في الامم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور.

وأعلن منصور في حديث لإذاعة صوت فلسطين، عن عقد اجتماعات متتالية مع بقية الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن منهم المندوب الصيني ومندوبي بريطانيا وفرنسا بهدف حث مجلس الأمن على لعب الدور المنوط به في تفعيل دور اللجنة الرباعية.

في السياق، أوضح منصور أن اجتماعاً للرباعية الدولية على مستوى الممثلين سيتم في غضون أسبوع وذلك ضمن الاجتماعات الدورية، معرباً عن أمله في أن تمهد هذه الاجتماعات لعقد اجتماع على المستوى الوزاري للاتفاق على مخرجات تساعد في فتح آفاق سياسية جدية تؤدي لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات وفق ما طرحه السيد الرئيس محمود عباس.

وفيما يتعلق بجلسة مجلس الأمن المقبلة في الخامس والعشرين من هذا الشهر، قال منصور: إنه سيتم عقد الجلسة الفصلية حيث من المقرر أن يقدم خلالها ممثل الأمين العام تقريرا فصليا حول تنفيذ مجلس الامن لقرار 2334 الخاص بالاستيطان، مشيرا إلى أهمية عقد هذه الجلسة برئاسة الادارة الجديدة للولايات المتحدة.