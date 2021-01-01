  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أكثر من 60 مؤسسة أميركية وفلسطينية ودينية تطالب إدارة بايدن بتنفيذ وعودها

الخميس 18 مارس 2021 04:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
أكثر من 60 مؤسسة أميركية وفلسطينية ودينية تطالب إدارة بايدن بتنفيذ وعودها



واشنطن /سما/

بعثت الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية رسالة موقعة من أكثر من 60 مؤسسة أميركية وفلسطينية ودينية تطالب إدارة الرئيس جو بايدن وتحثها على تنفيذ وعودها التي تعهدت بها منذ الحملة الانتخابية.

وأكد الناشط في الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية حنّا حنانيا أن إدارة بايدن كانت قد وعدت بإعادة المساعدات للسلطة وللأونروا وفتح القنصلية الاميركية في القدس وفتح ممثلية منظمة التحرير وإعادة العلاقات بين الجانبين.

كما أشار حنانيا في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الخميس، إلى أنه تم التأكيد أيضا على أن ما يجري على الارض الفلسطينية المحتلة هو تمييز عنصري تمارسه سلطات الاحتلال لا سيما وأن أبناء شعبنا لم يتمكنوا حتى اللحظة من الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال حنانيا: إن العمل جار لعقد سلسلة لقاءات واجتماعات والتحرك المتواصل على كافة المستويات واستخدام كافة وسائل الضغط لحث الادارة الامريكية الجديدة للإيفاء بوعودها.

#الجالية الفلسطينية #الولايات المتحدة #الادارة الامريكية #جو بايدن

الأكثر قراءة اليوم

فيديو:دحلان يتحدث عن الانتخابات وعلاقاته الدولية والاقليمية: أبو مازن لن يكون المرشح الوحيد للرئاسة

الرجوب يتحدث عن القائمة المشتركة: لن تنجح الانتخابات دون اتفاق فتحاوي حمساوي!

بن زايد غاضب.. الإمارات توقف استعداداتها لاستضافة قمة بمشاركة إسرائيل وإدارة بايدن

حركة حماس تكشف تفاصيل جديدة عن مشاركتها في الانتخابات: هذا خيارنا المفضل!

سبب وفاة ريم غزالي نجمة ستار أكاديمي زوجة نبيل بن ناصر - السيرة الذاتية

الشيخ : ‏اجتماع برئاسة الرئيس غدا الجمعة وهذا ما سيتم مناقشته ..

صحيفة عبرية : الأردن "خرب" زيارة نتنياهو للإمارات بسبب تهميشه له

الأخبار الرئيسية

"لا يوجد شعب فلسطيني".. وزير اسرائيلي يهاجم الاسلام: "دين عنف وإرهاب" ومنصور عباس يعقب

-----

الشيخ يرد على تصريحات ريفيلين بشأن مشاركة المقدسيين بالانتخابات الفلسطينية

وزيرة الصحة: 18 وفاة و2311 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2112 حالة تعافٍ

الصحة بغزة تحذر المواطنين وتدعوهم لعدم الخروج من المنازل الا للضرورة

صحيفة عبرية : الأردن "خرب" زيارة نتنياهو للإمارات بسبب تهميشه له

اعلان سما رسائل