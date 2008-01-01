  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

العثور على جثة بختة رمضاني أكبر راكبة أمواج في الجزائر

الخميس 18 مارس 2021 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
العثور على جثة بختة رمضاني أكبر راكبة أمواج في الجزائر



الجزائر /سما/

أعلنت سلطات الحماية المدنية الجزائرية، اليوم الخميس، عن العثور عن جثة امرأة يرجح أنها لراكبة الأمواج الجزائرية المحترفة بختة رمضاني، وذلك بعد مرور 15 يوما من عمليات البحث عنها.

واختفت رمضاني بداية الشهر الجاري بعد أن فقدت في عرض البحر بحكم أنها راكبة أمواج محترفة، وفقا لما نقلته جريدة "الشروق" الجزائرية.

يذكر أن الفقيدة معروفة في منطقة شنوة بولاية تيبازة غربي الجزائر العاصمة، وهي خالة لاعب المنتخب الفرنسي لكرة القدم نبيل فقير ونجم نادي ريال بيتيس الإسباني.

وكانت بختة رمضاني تعيش متنقلة بين فرنسا وجزر الرأس الأخضر، وهي أم لثلاثة أبناء وتبلغ من العمر 70 عاما، لكن حبها للرياضة وللألواح الشراعية، وسعيها للمحافظة على لياقتها البدنية بشكل يظهرها وكأنها في العشرينيات من العمر، بالرغم من أنها جدة لشابة في العشرين، دفعاها لممارسة هوايتها في ركوب الأمواج حتى وهي في هذا العمر المتقدم.


وشدّها ركوب الأمواج حين كانت في إجازة في سان مارتا في جزر الكراييب في سنوات الثمانينات، ثم استمرت في تعلم تقنياتها وممارستها بالبرتغال.


وطورت قدراتها في منطقة الرأس الأخضر، حيث شاركت في 2008، ببطولة عالمية خاصة بالرجال وتمكنت من الفوز بالمركز الخامس، لعدم وجود بطولة مخصصة للنساء في هذه الرياضة.

#الجزائر #بختة رمضاني #وفاة بختة رمضاني

الأكثر قراءة اليوم

فيديو:دحلان يتحدث عن الانتخابات وعلاقاته الدولية والاقليمية: أبو مازن لن يكون المرشح الوحيد للرئاسة

الرجوب يتحدث عن القائمة المشتركة: لن تنجح الانتخابات دون اتفاق فتحاوي حمساوي!

بن زايد غاضب.. الإمارات توقف استعداداتها لاستضافة قمة بمشاركة إسرائيل وإدارة بايدن

حركة حماس تكشف تفاصيل جديدة عن مشاركتها في الانتخابات: هذا خيارنا المفضل!

سبب وفاة ريم غزالي نجمة ستار أكاديمي زوجة نبيل بن ناصر - السيرة الذاتية

الشيخ : ‏اجتماع برئاسة الرئيس غدا الجمعة وهذا ما سيتم مناقشته ..

صحيفة عبرية : الأردن "خرب" زيارة نتنياهو للإمارات بسبب تهميشه له

الأخبار الرئيسية

"لا يوجد شعب فلسطيني".. وزير اسرائيلي يهاجم الاسلام: "دين عنف وإرهاب" ومنصور عباس يعقب

-----

الشيخ يرد على تصريحات ريفيلين بشأن مشاركة المقدسيين بالانتخابات الفلسطينية

وزيرة الصحة: 18 وفاة و2311 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2112 حالة تعافٍ

الصحة بغزة تحذر المواطنين وتدعوهم لعدم الخروج من المنازل الا للضرورة

صحيفة عبرية : الأردن "خرب" زيارة نتنياهو للإمارات بسبب تهميشه له

اعلان سما رسائل