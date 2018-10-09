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حكم بالسجن لأسير وتأجيل محاكمة آخر وإفراج عن ثالث

الخميس 18 مارس 2021 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
حكم بالسجن لأسير وتأجيل محاكمة آخر وإفراج عن ثالث



رام الله /سما/

 أصدرت ما يسمى بمحكمة الصلح الإسرائيلية في القدس، حكمًا بالسجن الفعلي لمدة عشرة أشهر على الأسير المقدسي سامر منذر عطية من بلدة العيساوية شرق المدينة المحتلة.

واعتقل الاحتلال الأسير عطية، بتاريخ 17/1/2021، بعد اقتحام منزله في البلدة، مستخدمين الكلاب البوليسية وترويع عائلته، قبل أن يتم اقتياده بوحشية إلى مركز تحقيق المسكوبية سيء الصيت والسمعة.

وفي ذات السياق، أجلت محكمة الاحتلال العسكرية محاكمة الأسيرعبد الرحمن مازن عبده من ضاحية شويكة شمال طولكرم حتى تاريخ 2/5/2021.

واعتقل الاحتلال الأسير عبده، بتاريخ 9/10/2018، وأصدر بحقه حكمًا، بالسجن لمدة 38 شهرًا وغرامة مالية بقيمة 24 شهرًا، قبل أن يعيد محاكمته بزعم وجود بنود جديدة لم تكن موجودة بالملف السابق.

وفي سياق متصل، أفرجت سلطات الاحتلال، عن الأسير صالح نزال 36 عامًا، من مدينة قلقيلية بعد اعتقال لمدة ستة أشهر.

واعتقل الأسير نزال على حاجز طيار قرب المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية بتاريخ 8/10/2020م، وتم تحويله للتحقيق وهو أسير سابق لعدة مرات.

وفي ذات الإطار، تواصل إدارة سجن عسقلان عزل الأسير ربيع فرح أبو نواس 32 عامًا، من بلدة سنجل في محافظة رام الله في زنازين سجن عسقلان لليوم الـ 420 في ظروف قاسية وحرمان من الاحتياجات الأساسية.

وتتهم سلطات الاحتلال الأسير أبو نواس، بطعن سجان وتم الإعتداء عليه بشكل وحشي من قبل السجانين وتقديمه للمحكمة بهدف توجيه لائحة اتهام بحقه على خلفية عملية الطعن.

واعتقل الاحتلال الأسير أبو نواس في الثلاثين من أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2019؛ وهو متزوج وأب لطفلتين.

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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