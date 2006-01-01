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أبو هشيمة يكشف مفاجأة عن ارتداء ياسمين صبري أغلى عقد في العالم..فيديو

الخميس 18 مارس 2021 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو هشيمة يكشف مفاجأة عن ارتداء ياسمين صبري أغلى عقد في العالم..فيديو



القاهرة/سما/

كشف رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، عن مصدر إهداء زوجته ياسمين صبري العقد الأغلى في العالم، الذي ارتدته مؤخرا.


ونفى أبو هشيمة إهداءه لزوجته ياسمين صبري العقد الأغلى في العالم، مشيرا إلى أن ياسمين تلقت العقد المثير للجدل كهدية من الشركة الراعية.

وأضاف أن "ياسمين تمثل عددا من الماركات العالمية، وهي الفنانة العربية والمصرية الوحيدة التي تحظى بهذه المكانة، حتى قبل زواجنا، وتلقت هذه الهدية بعد تعيينها سفيرة حملة علامة المجوهرات الشهيرة في الشرق الأوسط".

وأكد أبو هشيمة، في مداخلة مع برنامج "حديث القاهرة" على فضائية "القاهرة والناس"، أن زوجته ياسمين صبري لا تشارك في أي أعمال فنية في ماراثون دراما رمضان هذا العام، ولكنه شخصيا ليس السبب في غيابها، ولن يمنعها من المشاركة في الأعمال الفنية.

يذكر أن ياسمين صبري، كشفت تفاصيل ارتدائها أغلى عقد في العالم، وأكدت أن العقد غير مخصص للبيع مطلقا، وأن قصته تعود إلى الممثلة والمطربة المكسيكية ماريا فيليكس María Félix التي كانت تمتلك تمساحين.

وأشارت صبري إلى أنها ثالث امرأة ترتدي هذه القطعة النادرة على مستوى العالم، بعد الفنانة المكسيكية، ماريا فيليكس، والفنانة الإيطالية المشهورة، مونيكا بيلوتشي، التي ارتدته عام 2006 في مهرجان كان، موضحة أن العقد مكون من أكثر من 120 قيراطا، ويحتوي على فصوص من الزمرد والمجوهرات الثمينة باللون الأخضر والأصفر.

#احمد ابو هشيمة #ياسمين صبري

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