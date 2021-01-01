كوخافي سيقدم لماكرون خرائط لأهداف الجيش الإسرائيلي في لبنان

القدس المحتلة /سما/

من المتوقع أن يصل الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ورئيس الأركان أفيف كوخافي، إلى العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس، للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية: إن القضية الرئيسية التي سيتم مناقشتها في المحادثات بين الطرفين هي قضية لبنان والمطالبة الإسرائيلية بتنفيذ تفويض قوات اليونيفيل والقرار 1701.



وبحسب الصحيفة، من المتوقع أن يقدم كوخافي لماكرون خرائط توضح أهداف الجيش الإسرائيلي في لبنان، وسيبعث معه رسالة إلى لبنان مفادها أنه في المواجهة القادمة مع حزب الله ستتضرر البلاد بشدة، معربًا عن أمله في أن تنقل فرنسا الرسالة إلى لبنان.



وكان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ورئيس الأركان أفيف كوخافي، زارا النمسا أمس الأربعاء، حيث عقدا اجتماعات عمل سياسية مع الرئيس ألكسندر فان دير بلان، والمستشار النمساوي سيباستيان كورتس.