الشيخ يرد على تصريحات ريفيلين بشأن مشاركة المقدسيين بالانتخابات الفلسطينية

رام الله/سما/

نفى حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية، اليوم الخميس، التصريحات التي أدلى بها الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، للمسؤولين في ألمانيا، بأن الحكومة في تل أبيب لم تتلق أي طلب من السلطة الفلسطينية بشأن إجراء الانتخابات في القدس.

وقال الشيخ في تغريدة له عبر حسابه في تويتر "خاطبنا الحكومة الإسرائيلية رسميًا بموضوع مشاركة المقدسيين ترشحًا وانتخابًا"، مشيرًا إلى أن هناك وثائق رسمية بذلك.

وأضاف "ما أعلنه رئيس دولة اسرائيل غير صحيح، وتلقينا رد اسرائيلي على مطالبتنا بانهم لن يعطوا جواب قبل الانتخابات الاسرائيلية".

وكان ريفلين ادعى خلال لقائه مع كبار المسؤولين في ألمانيا، أن إسرائيل لم تتلق أي طلب فلسطيني بشأن الانتخابات في القدس، كما أنها لن تتدخل في الانتخابات وتمنع إجرائها.