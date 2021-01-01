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غزة: تظاهرة نسائية حاشدة منددة بتقليصات الأونروا

الخميس 18 مارس 2021 02:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: تظاهرة نسائية حاشدة منددة بتقليصات الأونروا



غزة/سما/

تظاهرة مئات النساء بغزة اليوم الخميس، أمام المقر العام للاونروا احتجاجا على سياسة التقليصات التي تنتهجها الوكالة الدولية والتي اخرها السلة الغذائية الموحدة.

ورفعت النساء شعارات تدعو الاونروا الى وقف سياسة التقليص التي تمس بقوت اللاجئين وتعليم أبنائهم.

وقال محمود خلف ممثل الجبهة الديمقراطية ان ادارة الاونروا اقدمت على اجراءات تمس بجوهر الخدمات المقدمة للاجئين من خلال الغاء السلة الغذائية المضاعفة التي تسمى الكوبانة الصفراء ما يحرم ما يزيد عن 600 الف لاجئ.

وأشار في كلمة له أمام الاونروا الى اقدام الاونروا على وقف صرف السلة الغذائية بشكل تدريجي لموظفي الاونروا.


ودعا الى عودة نظام توزيع السلة الغذائية الموحدة والى عدم المساس برواتب الموظفين.

وأكد مواصلة اللجنة المشتركة للاجئين فعالياتها للضغط على الاونروا ومنها اغلاق مركز الخدمة الاجتماعية يومي لأحد والاثنين.

#الاونروا #تقليصات الاونروا #اللاجئين الفلسطينيين

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