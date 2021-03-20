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الصحة بغزة: 10 الاف شخص تلقوا اللقاح ضد كورونا حتى اللحظة

الخميس 18 مارس 2021 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: 10 الاف شخص تلقوا اللقاح ضد كورونا حتى اللحظة



غزة/سما/

 أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ، يوم الخميس، أن عدد الاشخاص الذين تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا في قطاع غزة تجاوز 10 الاف شخص حتى اللحظة.

وذكرت الصحة في بيان لها بأن عملية التطعيم لازلت مستمرة، داعية المواطنين للاسراع الى تلقي اللقاح وفق الفئات المعلن عنها.


 
وفي تعيميم صدر عنها اليوم، أهابت وزارة الصحة في قطاع غزة بالمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عام، التوجه الى المراكز الصحية التالية لتلقي اللقاح مباشرة ، ابتداء من يوم السبت القادم 20/3/2021 من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة 12ظهراً وعلى مدار أيام الاسبوع من السبت الى الخميس.

وأكدت الصحة على سلامة اللقاحات المتوفرة ونجاعتها في اعطاء المناعة اللازمة للوقاية من المرض.

مراكز التطعيم هي:-

◼️محافظة الشمال:- عيادة هالة الشوا
◼️محافظة غزة :- عيادة صبحة الحرازين- عيادة الشاطئ وكالة - عيادة الشيخ رضوان وكالة
◼️محافظة الوسطى:- عيادة البريج وكالة
◼️محافظة خان يونس:- عيادة مسقط القرارة
محافظة رفح:- عيادة رفح الوكالة

#الصحة بغزة #فيروس كورونا #لقاح كورونا

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