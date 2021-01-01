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سلطانية عُثر عليها في سوق للمواد المستخدمة تباع في مزاد بـ720 ألف دولار

الخميس 18 مارس 2021 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطانية عُثر عليها في سوق للمواد المستخدمة تباع في مزاد بـ720 ألف دولار



وكالات / سما /

أعلن دار سوذبي للمزادات أن سلطانية تم شراؤها من معرض للمواد المستخدمة بيعت مقابل أكثر من 720 ألف دولار في مزاد بنيويورك بعدما تبين أنها تحفة ترجع إلى سلالة مينج الصينية.

وذكر دار سوذبي أمس الأربعاء أن السلطانية "النادرة والاستثنائية" ذات الورود" الزرقاء على خلفية بيضاء، ترجع إلى فترة يونجل لسلالة مينج الصينية (1368 - 1644)، وتم شراؤها من سوق للمواد المستخدمة في كونيتيكت العام الماضي نظير 35 دولارا.

وبيعت السلطانية التي قُدرت قيمتها قبل المزاد بما بين 300 ألف إلى 500 ألف، مقابل 721 ألفف و800 دولار. ولم يتم الكشف عن هوية البائع أو المشتري، وترجع إلى أوائل القرن الخامس عشر.

ولا يُعرف سوى ست سلطانيات أخرى من هذا النوع، وأغلبها في متاحف مشهورة مثل المتحف البريطاني في لندن.

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