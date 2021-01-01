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مصر: الكشف عن تفاصيل مقتل طفلة بسبب لعبة "ببجي"

الخميس 18 مارس 2021 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: الكشف عن تفاصيل مقتل طفلة بسبب لعبة "ببجي"



القاهرة / سما /

كشفت تحريات مباحث القاهرة، اليوم الخميس، تفاصيل مقتل طفلة في المقطم، تبلغ من العمر 11 عاما، بسبب لعبة "ببجي".

وقالت التحريات إن الطفلة تدعى قمر، وقد دخلت في حالة نفسية سيئة بسبب خسارتها في اللعبة، موضحة أن الطفلة أحضرت حبلا وقامت بتعليقه في مروحة السقف وشنقت نفسها.

البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة المقطم، بلاغا يفيد بانتحار طفلة داخل غرفة نومها في منزلها بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفلة معلقة في حبل داخل غرفة نومها، وبالفحص تبين أنها تدعى قمر، وعمرها 11 عاما.

وتم تحرير المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات، والتي بدورها أمرت بالتصريح بدفن الجثة، وبسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

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