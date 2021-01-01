محافظ بيت لحم يبحث مع مديرة عمليات "الأونروا" التعاون لمواجهة "كورونا"

بيت لحم / سما /

بحث محافظ بيت لحم كامل حميد، مع مديرة عمليات "الأونروا" في الضفة الغربية غوين لويس، اليوم الخميس، تعزيز التعاون في مواجهة فيروس "كورونا ".

واطلع حميد، لويس والوفد المرافق لها، على الاجراءات الوقائية المتخذة لوقف انتشار "كورونا"، والجهود التي تبذلها المحافظة للتخفيف من معاناة المواطنين في ظل الظروف التي فرضتها الجائحة، خاصة في مخيمات اللاجئين "الدهيشة، وعايدة، والعزة".

وتطرق إلى الوضع الوبائي في بيت لحم، مشيرا إلى أن نسبة الاشغال في المستشفيات وصلت إلى 120%، مؤكدا ان العمل جار على توفير مزيد من أجهزة التنفس الاصطناعي.

من جهتها، تعهدت مديرة عمليات الأونروا، ببذل كل جهد ممكن للمساعدة في توفير الاحتياجات والامكانيات الطبية المطلوبة من خلال بحث ذلك مع المانحين، معربة عن أملها بأن يتخطى الشعب الفلسطيني هذه المحنة، مثمنة تعاون الجهات الفلسطينية مع الأونروا.

وأشارت لويس إلى أنها التقت مع فعاليات المخيمات، واستمعت لشرح مفصل حول واقعها واحتياجاتها في ظل جائحة "كورونا".