المركبة بيرسفيرنس تسجل أصوات تحركها على سطح المريخ

وكالات / سما /

ذكرت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) ، أن المركبة الفضائية "بيرسفيرنس مارس" التابعة لها سجلت أصوات تحركها على سطح كوكب المريخ للمرة الأولى.

وسجل ميكروفون بيرسفيرنس أكثر من 16 دقيقة من الأصوات الناتجة عن تحركها لمسافة 3ر27 أمتار في 7 آذار/مارس. وتم إصدار صوت التحرك للجمهور يوم الأربعاء.

وقالت ناسا في بيان إنه تم تركيب الميكروفون في البداية للاستماع إلى هبوط المركبة، "لكن أعضاء البعثة كانوا حريصين على سماع الأصوات من السطح أيضا".

وهبطت المركبة، التي تزن حوالي ألف كيلوجرام وهي بحجم سيارة صغيرة، على سطح الكوكب الأحمر في مناورة هبوط محفوفة بالمخاطر في 18 شباط/فبراير بعد رحلة بلغت حوالي 480 مليون كيلومتر عبر الفضاء.