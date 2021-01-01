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"غوغل" تخفض إلى النصف الرسوم المفروضة على المطورين في متجرها الإلكتروني

الخميس 18 مارس 2021 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
"غوغل" تخفض إلى النصف الرسوم المفروضة على المطورين في متجرها الإلكتروني



وكالات / سما /

أعلنت "غوغل" أنها ستخفض إلى النصف الرسوم المثيرة للجدل التي تفرضها على المطورين في متجرها الإلكتروني للمحتويات الرقمية المصممة للأجهزة المحمولة العاملة بنظام "أندرويد".

وستقلص العمولة المستقاة من مطوري التطبيقات في "غوغل بلاي" إلى 15 % من 30 % بدءا من تموز/يوليو، لكن فقط لأول مليون دولار من العائدات التي يحصل عليها المطور سنويا، وفقا لما نشره نائب رئيس إدارة المنتجات سمير سامات.

وتأتي هذه الخطوة وسط ضغوط على "غوغل" و"أبل" من أجل تخفيف السياسات المتبعة على أسواقهما الإلكترونية لمنصات الهواتف المحمولة. وأعلنت "أبل" عن خفض مماثل للشركات الصغيرة العام الماضي.

وتطلب "أبل" و"غوغل" من المطورين استخدام أنظمة الدفع الخاصة بهما للمعاملات في متاجرهما الإلكترونية للتطبيقات والخدمات والسلع الرقمية مع أخذ 30 في المئة أو أقل كعمولة.

وتقول المجموعتان المتنافستان إن العمولة هي معيار صناعي وتعويض عادل لإدارة متاجر إلكترونية جديرة بالثقة حيث يمكن للمطورين الازدهار.

وقد تعرضت نسبة العمولة لانتقادات من قبل شركات مطورة من بينها "إبيك غايمز" و"سبوتيفاي" وغيرها وقد أطلقت دعاوى قانونية في كل أنحاء العالم.

كذلك، تواجه "أبل" و"غوغل" معارضة متزايدة من عمالقة التكنولوجيا الآخرين بشأن سيطرتهما على التطبيقات على منصاتهم.

واتهمت "فيسبوك" و"سبوتيفاي" مجموعة "أبل" باستغلال موقعها من أجل تقويض المنافسة من خلال فرض قواعد على المطورين الخارجيين لا تطبقها على نفسها.

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