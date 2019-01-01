نوكيا تسعى إلى تعزيز قدراتها التنافسية في مجال شبكات اتصالات الجيل الخامس

وكالات / سما /

قالت شركة معدات الاتصالات الفنلندية نوكيا إنها تحتاج إلى تسريع وتيرة نموها لتحسين ربحيتها واستعادة قدراتها التنافسية في مجال شبكات الجيل الخامس للاتصالات في مواجهة الشركات المنافسة.

وقالت نوكيا إنها تتوقع تحقيق هامش أرباح تشغيل يتراوح بين 10% و13% خلال 2023، في حين تتوقع أن يتراوح هامش الأرباح خلال العام الحالي بين 7 و10%.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شركة نوكيا قولها خلال مؤتمر للمستثمرين إنها تتوقع نمو توزيعاتها النقدية على المدى الطويل، في حين كانت الشركة قد أوقفت صرف التوزيعات النقدية في أواخر .2019 ومن المنتظر أن يحدد مجلس الإدارة في أوائل العام المقبل ما اذا كان سيتم صرف توزيعات نقدية عن نتائج العام الحالي أم لا.

كانت نوكيا قد شطبت حوالي 10 آلاف وظيفة خلال العامين الماضيين وتعتزم استثمار 600 مليون يورو من (715 مليون دولار) من حصيلة إجراءات خفض النفقات، في مجالات الأبحاث والتطوير إلى جانب استقطاب المزيد من الموظفين الموهوبين ذوي الأجور المرتفعة.