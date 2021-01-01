جمعية الهلال الأحمر لقطاع غزة تنفذ يوماً ترفيهياً للفتيات والسيدات

غزة / سما /

نفذت جمعية الهلال الاحمر لقطاع غزة أمس الاربعاء يوما ترفيهيا لعدد ٥٠ من النساء والفتيات اللواتي استفدن من الخدمات المتعددة القطاعات المستجيبة للعنف المبني على النوع الاجتماعي في مقر صحة المرأة جباليا التابع للجمعية في محافظة شمال غزة ، وذلك في منتجع الشاليهات حيث شمل العديد من الفقرات الترفيهية والتنشيطية والمسابقات والتي ادخلت فرحا وبهجة عارمة في قلوب المشاركات.

يأتي هذا النشاط ضمن انشطة مشروع الحد والاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي وتوفير خدمات الصحة الجنسية والانجابية المنقذة للحياة في قطاع غزة والضفة الغربية المنفذ بالشراكة مع صندوق الامم المتحدة للسكان