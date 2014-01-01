لن تُمنع الانتخابات بالقدس..ريفلين يطالب بضغط دولي للإفراج عن الجنود الإسرائيليين بغزة

القدس المحتلة/سما/

طلب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، من المسؤولين في ألمانيا الذين التقى بهم خلال رحلته هناك والتي انتهت اليوم بتوجهه إلى باريس، بالعمل للتأثير على مصر من أجل إعادة الإسرائيليين المفقودين بغزة.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن ريفلين أثار قضية الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس ومنهم الجنديين هدار غولدن وأورون شاؤول، زاعمًا أن حماس تحتجزهم بطريقة غير إنسانية.

ووفقًا للقناة، فإن ريفلين أبلغ المسؤولين الألمان بأن إسرائيل مهتمة بالمساعدة في إجراء الانتخابات الفلسطينية، وأنها لن تزعج الفلسطينيين، وأنها لن تتدخل في الانتخابات رغم المخاطر التي تكمن في إمكانية سيطرة حماس على مؤسسات السلطة.

وأشار إلى أن إسرائيل لم تتلق طلبًا للسماح بالتصويت في شرقي القدس، مشيرًا إلى أنه في الماضي تم منح الفلسطينيين فرصة للتصويت في تلك المنطقة.



وفي أبريل/نيسان 2016 أعلنت "كتائب القسام" لأول مرة عن وجود 4 جنود إسرائيليين أسرى لديها، دون أن تكشف عن حالتهم الصحية ولا عن هوياتهم، باستثناء الجندي آرون شاؤول.



وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت عن فقدان جثتي جنديين في قطاع غزة خلال العدوان الذي بدأ في 8 يوليو/تموز 2014 واستمر لغاية 26 أغسطس/آب من العام ذاته، هما آرون شاؤول، وهدار غولدن، لكن وزارة الأمن الإسرائيلية عادت وصنفتهما في يونيو/حزيران 2016 "مفقودين وأسيرين".



وإضافة إلى الجنديين، تحدثت إسرائيل عن فقدان إسرائيليين اثنين -أحدهما من أصل إثيوبي والآخر من أصل عربي- دخلا غزة خلال عامي 2014 و2015.

