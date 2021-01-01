وزيرة الصحة: 18 وفاة و2311 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2112 حالة تعافٍ

رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الخميس، عن تسجيل 8 وفاة، و2311 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و2112 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة في الضفة: "الخليل 4، رام الله والبيرة 2، سلفيت 1، طولكرم 3، قلقيلية 1، نابلس 3"، وتم تسجيل 3 وفيات في مدينة القدس، وحالة وفاة واحدة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 168، جنين 241، سلفيت 62، رام الله والبيرة 344، نابلس 333، ضواحي القدس 85، قلقيلية 65، الخليل 320، بيت لحم 127، أريحا والأغوار 30، طوباس 32"، قطاع غزة 270، مدينة القدس 234.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 117، جنين 66، سلفيت 55، رام الله والبيرة 320، نابلس 293، ضواحي القدس 79، قلقيلية 76، الخليل 392، بيت لحم 148، أريحا والأغوار 31، طوباس 39"، قطاع غزة 123، مدينة القدس 373.

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت وزيرة الصحة إلى وجود 190 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم 55 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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