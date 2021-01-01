التنمية بغزة: صرف شيكات الشؤون قبل شهر رمضان المبارك

غزة/سما/

أكد مدير مكتب وزير التنمية الاجتماعية في غزة، لؤي المدهون، اليوم الخميس، أنه سيتم صرف شيكات الشؤون الاجتماعية قبل شهر رمضان المبارك.

وقال المدهون، في تصريحات له عبر إذاعة "صوت الشعب" عبر برنامج نبض البلد: وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني يسعى للالتزام بالدورات الأربعة لصرف شيكات الشؤون هذا العام، وستتم استعادة المئات من الأسر المحجوبة من شيكات الشؤون العام الماضي.

وأضاف "سيكون الحجب في الدفعات القادمة لشيكات الشؤون للحالات المستقرة خارج البلاد وحالات الوفاة، وأي حالة سيتم حجبها فهي نتاج عمل ميداني لباحث الوزارة".

وأوضح أن الوزارة خاطبت المؤسسات الدولية حول تمديد المشاريع الخاصة بالقسائم الشرائية الموقتة.

وتابع: تتأخر عمليات صرف التحويلات النقدية في بعض الأحيان بسبب الضائقة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية إضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بالمانحين، مؤكداً استمرار الوزارة في تقديم خدماتها لأبناء شعبنا.