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الكرملين: تصريحات بايدن بشأن بوتين سيئة للغاية و"لاسابق لها"

الخميس 18 مارس 2021 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكرملين: تصريحات بايدن بشأن بوتين سيئة للغاية و"لاسابق لها"



موسكو/سما/

أعلن الكرملين أن موسكو ستتعامل مع واشنطن انطلاقا من حقيقة أن بايدن لا يرغب في تحسين العلاقات، واعتبر أن التصريحات الأخيرة بشأن الرئيس فلاديمير بوتين "سيئة للغاية" و"لاسابق لها".

وجاء تصريح الكرملين، تعليقا على ما قاله الرئيس الأمريكي، لقناة "أي بي سي" الأمريكية، أمس الأربعاء، من أن القيادة الروسية يجب أن "تدفع الثمن" مقابل التدخل المزعوم في الانتخابات الأمريكية، كما أجاب بايدن بـ "نعم"، عن سؤال الصحفي بشأن ما إذا كان يعتقد أن بوتين "قاتل".

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي أظهر أنه بالتأكيد لا يخطط لتحسين العلاقات مع روسيا، وأكد أن روسيا ستنطلق من هذا المستقبل عند التعامل مع الولايات المتحدة.

وأوضح بيسكوف أنه تم استدعاء السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، للتشاور ومراجعة العلاقات مع الولايات المتحدة.

#بايدن #الكرملين #بوتين

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