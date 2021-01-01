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الأتيرة: فتح تتوجَّه للتحالف مع شركائها التاريخيين ضمن إطار "منظمة التحرير"

الخميس 18 مارس 2021 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأتيرة: فتح تتوجَّه للتحالف مع شركائها التاريخيين ضمن إطار "منظمة التحرير"



رام الله/سما/

قال عضو المجلس الثوري لحركة (فتح)، ومستشار رئيس الوزراء عبد الإله الأتيرة: "التوجه دائمًا لدى قيادة حركة فتح التحالف أولًا مع شركائنا التاريخيين، من هم ضمن إطار منظمة التحرير".

جاءت تصريحات الأتيرة، صباح يوم الخميس، لـ"صوت الوطن"، تعليقًا على نبأ دخول حركتي فتح وحماس ضمن قائمة مشتركة.

وفيما يتعلق بعقد الانتخابات بمدينة القدس المحتلة، أشار الأتيرة إلى أن الإسرائيليين حتى اللحظة لم يعطوا إجابة حول إمكانية إجراء العملية الانتخابية بالقدس المحتلة، مؤكدًا على أنه تصلهم تهديدات بعرقلة إتمامها شرطة سحب الشكاوى لدى الجنائية الدولية.


 
وتابع: "نحن في حركة فتح ذاهبون إلى حكومة وحدة وطنية باتفاق من الجميع. وفيما يتعلق بالمشاكل العالقة في فلسطين، شكلت لجان تقوم في هذه الفترة بإعداد وترتيب الملفات ورفع توصيات للرئيس بهدف حل كافة القضايا سواء في الضفة المحتلة أو قطاع غزة".

#عبد الاله الاتيرة #فتح #منظمة التحرير #صوت الوطن #منظمة التحرير الفلسطينية #القدس #فلسطين

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