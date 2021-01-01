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الأوقاف تصدر تعميماً مهماً للمصلين في قطاع غزة

الخميس 18 مارس 2021 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأوقاف تصدر تعميماً مهماً للمصلين في قطاع غزة



غزة / سما /

طالبت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية جموع المصلين في كافة مساجد القطاع بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة خاصة الصلوات المفروضة وصلاة الجمعة، وذلك نظرًا لازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية في محافظات قطاع غزة.

وشددت الوزارة على أنها ستتخذ إجراءات بحق المساجد المخالفة وغير الملتزمة قد تصل إلى إغلاق المسجد حسب البرتوكول المعمول به لدى الوزارة، محذرةً من خطورة الاستهتار والتهاون بتلك الإجراءات الأمر الذي قد يتسبب بإغلاق المساجد كافة.

ونوهت الوزارة إلى أهمية استشعار المسؤولية وإظهار الصورة الإيجابية في الانضباط والالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.

ودعت الوزارة اللجان المختصة لمتابعة التزام المصلين بالإجراءات الوقائية، خاصة ارتداء الكمامة وإحضار سجادة الصلاة، والمحافظة على التباعد أثناء الصلاة وترك المصافحة.

وأضافت: "سيتم توجيه طواقم التفتيش والرقابة لمتابعة حالة الالتزام، والإبلاغ عن المساجد التي تشهد ضعفاً وتدني في نسبة الالتزام بالإجراءات الوقائية.

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