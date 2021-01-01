الأتيرة يكشف تسعيرة المبيت في مستشفيات نابلس لليوم الواحد

نابلس /سما/

كشفت نائب محافظ نابلس، عنان الاتيرة، اليوم الخميس، عن التوصل لاتفاق مع (اتحاد المستشفيات الأهلية والخاصة) يحدد بوضوح تسعيرة المبيت في هذه المستشفيات لمرضى كورونا المحوّلين من وزارة الصحة.

وقالت الأتيرة في تصريحات صحافية، إن الاتفاق ينص على أن يكون سعر مبيت الليلة الواحدة في غرف العناية المركزة هو (2500 شيكل) بينما في الغرف العادية (1300 شيكل).

وينص الاتفاق على زيادة عددة الأسرة المخصصة لحالات الكورونا في هذه المستشفيات الأهلية والخاصة والتي أصبح عددها (31 سريرًا) ما يخفف العبء عن المستشفيات الحكومية.



وأشارت الأتيرة إلى أنّ هذا الاتفاق جاء تتويجًا لعدة لقاءات بين وزارة الصحة (دائرة شراء الخدمة) واتحاد المستشفيات الاهلية والخاصة، وأن هذا الاتفاق الذي أعلن عنه في نابلس سيتم تعميمه على المحافظات الأخرى.

ونوهت الاتيرة إلى أن آلية المعالجة في المستشفيات الخاصة تقتضي أن يقوم مريض الكورونا بمراجعة المستشفيات الحكومية المخصصة لعلاج كورونا وهي في نابلس (مستشفى الهلال الأحمر، والمستشفى العسكري، والمستشفى الوطني) وفي حال لم يكن هناك أسرة فارغة في هذه المستشفيات تقوم إدارة المستشفى المقصود بإبلاغ منسق ملف كورونا في وزارة الصحة لمنطقة شمال الضفة، والذي يقوم بدوره بالبحث عن سرير فارغ للمريض في المستشفيات الخاصة وذلك بتحويلة طبية ممولة من دائرة شراء الخدمة في وزارة الصحة.

ويشار إلى أن شكاوى عديدة كانت قد سجلت من مواطنين حول ارتفاع كلفة علاج كورونا في المستشفيات الخاصة، والتي وصل سعر مبيت الليلة الواحدة فيها إلى أكثر من خمسة آلاف شيكل.

وفي ذات السياق، ذكرت الاتيرة أن عدد مصابي الكورونا (الحالات النشطة) في محافظة نابلس بلغ 4892 حالة.