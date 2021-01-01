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الصحة بغزة تحذر المواطنين وتدعوهم لعدم الخروج من المنازل الا للضرورة

الخميس 18 مارس 2021 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تحذر المواطنين وتدعوهم لعدم الخروج من المنازل الا للضرورة



غزة/سما/

أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس جملة من التحذيرات والارشادات للمواطنين بعد الارتفاع الملحوظ في عدد اصابات فيروس كوفيد 19 المسجلة يومياً والحالات التي تحتاج رعاية سريرية مختلفة في اقسام العزل بالمستشفيات.

وأوضحت الوزارة، أن الارتفاع يتطلب مزيد من تظافر الجهود وتحقيق أعلى درجات الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة من الجميع والحفاظ على كبار السن.

ولفتت الوزارة إلى أن الإجراءات تتمثل في عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة، وتجنب أماكن التجمعات والازدحام، وعدم الاختلاط مع اي شخص تظهر عليه أعراض مشابهة لكوفيد 19 او لديه تاريخ مخالطة مع شخص مصاب.

كما حثت الوزارة على ضرورة الحد من مخالطة الأطفال حتى لو لم تظهر عليهم الأعراض، والاسراع في تلقي التطعيم وفق الفئات المعلن عنها.

#الصحة بغزة #اصابات كورونا #فيروس كورونا

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