"هيئة البث الإسرائيلية" ترفض إجراء مقابلة مع نتنياهو

القدس المحتلة/سما/

رفضت هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة باللغة العبرية، إجراء مقابلة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن هيئة البث تدير عدة إذاعات وقناة متلفزة واحدة ناطقة بالعبرية وأخرى بالعربية، إلا أنه تم رفض إجراء أي مقابلة معه بالإذاعات المحلية بسبب رفضه الظهور على القناة المتلفزة.

فيما أجرت إذاعة مكان الناطقة بالعربية التابعة لهيئة البث مقابلة مع نتنياهو حاول فيها الحديث عن إنجازاته للمجتمع العربي وخطّته للقضاء على الجريمة.

وقالت الهيئة ردًا على ذلك إن نتنياهو مدعو في أي وقت لإجراء مقابلات في إذاعتنا، لكن لماذا يرفض إجراء مقابلة متلفزة بينما يقبل بذلك في القنوات التجارية.

"القدس"