  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"هيئة البث الإسرائيلية" ترفض إجراء مقابلة مع نتنياهو

الخميس 18 مارس 2021 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
"هيئة البث الإسرائيلية" ترفض إجراء مقابلة مع نتنياهو



القدس المحتلة/سما/

 رفضت هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة باللغة العبرية، إجراء مقابلة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن هيئة البث تدير عدة إذاعات وقناة متلفزة واحدة ناطقة بالعبرية وأخرى بالعربية، إلا أنه تم رفض إجراء أي مقابلة معه بالإذاعات المحلية بسبب رفضه الظهور على القناة المتلفزة.

فيما أجرت إذاعة مكان الناطقة بالعربية التابعة لهيئة البث مقابلة مع نتنياهو حاول فيها الحديث عن إنجازاته للمجتمع العربي وخطّته للقضاء على الجريمة.

وقالت الهيئة ردًا على ذلك إن نتنياهو مدعو في أي وقت لإجراء مقابلات في إذاعتنا، لكن لماذا يرفض إجراء مقابلة متلفزة بينما يقبل بذلك في القنوات التجارية.

"القدس"

#مراسل هيئة البث الاسرائيلية #نتنياهو #الانتخابات الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

فيديو:دحلان يتحدث عن الانتخابات وعلاقاته الدولية والاقليمية: أبو مازن لن يكون المرشح الوحيد للرئاسة

الرجوب يتحدث عن القائمة المشتركة: لن تنجح الانتخابات دون اتفاق فتحاوي حمساوي!

بن زايد غاضب.. الإمارات توقف استعداداتها لاستضافة قمة بمشاركة إسرائيل وإدارة بايدن

حركة حماس تكشف تفاصيل جديدة عن مشاركتها في الانتخابات: هذا خيارنا المفضل!

سبب وفاة ريم غزالي نجمة ستار أكاديمي زوجة نبيل بن ناصر - السيرة الذاتية

صحيفة عبرية : الأردن "خرب" زيارة نتنياهو للإمارات بسبب تهميشه له

الشيخ : ‏اجتماع برئاسة الرئيس غدا الجمعة وهذا ما سيتم مناقشته ..

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة توجه رسالة هامة للمواطنين: لسنا بعيدين عن دائرة الخطر والايام القادمة ستكون حاسمة!

"لا يوجد شعب فلسطيني".. وزير اسرائيلي يهاجم الاسلام: "دين عنف وإرهاب" ومنصور عباس يعقب

-----

الشيخ يرد على تصريحات ريفيلين بشأن مشاركة المقدسيين بالانتخابات الفلسطينية

وزيرة الصحة: 18 وفاة و2311 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2112 حالة تعافٍ

الصحة بغزة تحذر المواطنين وتدعوهم لعدم الخروج من المنازل الا للضرورة

اعلان سما رسائل