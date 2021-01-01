  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأوقاف بالضفة: إقامة خطبة وصلاة الجمعة غدا في الساحات العامة

الخميس 18 مارس 2021 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأوقاف بالضفة: إقامة خطبة وصلاة الجمعة غدا في الساحات العامة



رام الله / سما /

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أن إقامة خطبة وصلاة الجمعة غدا ستكون في الساحات العامة، وسيتم تعليقها في المناطق المغلقة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إن هذا القرار جاء بناء على توصيات وتنسيق مع الجهات الطبية المختصة في ظل انتشار كورونا، مشيرة إلى أنه تم تجهيز كافة الترتيبات من خلال مديريات الأوقاف -كل في محافظته- وتم الاتفاق على الأماكن والساحات التي ستتم الصلاة فيها.

وشددت على أن الخطة الموضوعة جاءت بالتنسيق مع الجهات المختصة تؤكد ضرورة الأخذ بشروط السلامة والوقاية، من خلال إحضار سجادة الصلاة الخاصة بكل مصلٍ، وارتداء الكمامات، والتباعد في الجلوس والصلاة، وعدم السلام والتقبيل.

#وزارة الأوقاف #صلاة الجمعة

الأكثر قراءة اليوم

فيديو:دحلان يتحدث عن الانتخابات وعلاقاته الدولية والاقليمية: أبو مازن لن يكون المرشح الوحيد للرئاسة

الرجوب يتحدث عن القائمة المشتركة: لن تنجح الانتخابات دون اتفاق فتحاوي حمساوي!

طالع: البيان الختامي للحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة

حركة حماس تكشف تفاصيل جديدة عن مشاركتها في الانتخابات: هذا خيارنا المفضل!

بن زايد غاضب.. الإمارات توقف استعداداتها لاستضافة قمة بمشاركة إسرائيل وإدارة بايدن

الاعلامي الحكومي يوضح حقيقة الانباء المتداولة بشأن صرف دفعة من مستحقات الموظفين

سبب وفاة ريم غزالي نجمة ستار أكاديمي زوجة نبيل بن ناصر - السيرة الذاتية

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة: 18 وفاة و2311 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2112 حالة تعافٍ

الصحة بغزة تحذر المواطنين وتدعوهم لعدم الخروج من المنازل الا للضرورة

الأردن "خرب" زيارة نتنياهو للإمارات بسبب تهميشه له

«حماس» تُجدّد موقفها للمصريين : لا تبادُل إلّا بشروطنا

بن زايد غاضب.. الإمارات توقف استعداداتها لاستضافة قمة بمشاركة إسرائيل وإدارة بايدن

اعلان سما رسائل