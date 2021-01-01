الاتحاد الفلسطيني يقر سلسلة من العقوبات بمحافظات القطاع

غزة / سما /

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن قرارات لجنة الانضباط المتعلقة بالأسبوع المنصرم من بطولة الدوري العام بدرجاته المختلفة.

وفيما يلي العقوبات المفروضة المتعلقة بالأسبوع الماضي:

- إيقاف إياد عدوان المدير الفني لنادي الجلاء مباراتين رسميتين.

- تخسير نادي المصدر أمام الاستقلال (0-3).

- إيقاف مصطفى ميط لاعب المصدر سنة ميلادية.

- إيقاف محمد الأشرم المدير الفني لنادي المشتل مباراتين رسميتين.

- إيقاف مصطفى مطر لاعب نادي المشتل 4 مباريات رسمية متتالية بالإضافة لعقوبة الطرد.

- إيقاف خالد مراد لاعب نادي المشتل مباراتين رسميتين بالإضافة لعقوبة الطرد.

- إيقاف محمد موسى لاعب نادي الرضوان 6 مباريات بالإضافة لعقوبة الطرد.