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الاتحاد الفلسطيني يقر سلسلة من العقوبات بمحافظات القطاع

الخميس 18 مارس 2021 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الفلسطيني يقر سلسلة من العقوبات بمحافظات القطاع



غزة / سما /

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن قرارات لجنة الانضباط المتعلقة بالأسبوع المنصرم من بطولة الدوري العام بدرجاته المختلفة.

وفيما يلي العقوبات المفروضة المتعلقة بالأسبوع الماضي:

- إيقاف إياد عدوان المدير الفني لنادي الجلاء مباراتين رسميتين.

- تخسير نادي المصدر أمام الاستقلال (0-3).

- إيقاف مصطفى ميط لاعب المصدر سنة ميلادية.

- إيقاف محمد الأشرم المدير الفني لنادي المشتل مباراتين رسميتين.

- إيقاف مصطفى مطر لاعب نادي المشتل 4 مباريات رسمية متتالية بالإضافة لعقوبة الطرد.

- إيقاف خالد مراد لاعب نادي المشتل مباراتين رسميتين بالإضافة لعقوبة الطرد.

- إيقاف محمد موسى لاعب نادي الرضوان 6 مباريات بالإضافة لعقوبة الطرد.

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